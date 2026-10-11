Cortado en la NBA: ¿Candidato a fichar por el Barça Basket?

El mercado de fichajes de interiores del Barça Basket fue uno de los grandes quebradores de cabeza de la entidad. La abrupta salida de Moses Wrght sacudió la moral de los aficionados. Finalmente, no llegó un center estrella al plantel. A pesar del aterrizaje de un cuatro con maneras de cinco como Makoundou, muchos aún esperaban otro refuerzo.

¿Necesita el Barça Basket un pívot a estas alturas?

El Barça Basket ha comenzado el curso con claros y oscuros. Las lesiones se han cebado con la pintura culé. Sin embargo, a pesar de ello, Olivier Nkamhoua haciendo las veces de center y un gran Olek Balcerowski han tirado del carro. A pesar de ello, la situación de Christian Koloko ha vuelto a avivar la llama de una posible incorporación.

The New Orleans Pelicans have waived Christian Koloko, league sources told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 9, 2026

Christian Koloko ya ha estado en la órbita del Barça Basket en el pasado. Por ello, su corte en New Orleans Pelians y la necesidad de los culés de potenciar su línea interior a servido para que muchos aten cabos. Por el momento, se desconocen contactos entre las partes. No obstante, más de uno ya ha hecho cábalas.

¿Un perfil necesario?

Christian Koloko significaría sumar un center puro a una plantilla que solo cuenta con Nebo y Balcerowski. Nkamhoua y Makondou son jugadores a caballo entre el cuatro y el cinco y aún está por tapar el hueco de Moses Wright. Sin embargo, el camerunés sigue siendo un perfil físico y especialista en la continuación en roll. En este sentido, estaría lejos de ese rol de interior generador y con potencial pasador que, por el momento, no tiene Sekulic entre sus manos.