Barça vs Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Barça recibe al Valencia Basket este viernes a las 20:30 horas en el Palau, en la jornada 9 de la Euroliga, sin Juan Núñez ni Nikola Mirotic. Horario y TV.

El Barça y el Valencia Basket se enfrentan este viernes 30 de octubre a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, en la jornada 9 de la Euroliga. El partido se puede ver en directo en Movistar Plus+.

Horario y TV del Barça-Valencia Basket

El encuentro empieza a las 20:30 horas, hora peninsular (19:30 en Canarias), y lo emite Movistar Plus+ (dial 7), según AS.

Cómo llegan: el Valencia, 6-2; el Barça, 5-3

Los dos llegan con victoria en la jornada 8. El Valencia Basket de Xavi Albert ganó 86-78 al Fenerbahçe y suma un balance de 6-2, entre los mejores de la competición. El Barça de Aleksandar Sekulic venció 84-88 en la cancha del Bayern de Múnich y va 5-3, según los resultados de la Euroliga.

Es el tercer duelo entre ambos en lo que va de temporada. El Barça ganó los dos anteriores por la mínima: 86-87 en la semifinal de la Supercopa y 89-86 en la Liga Endesa en el Palau, según el club azulgrana.

Juan Núñez y Mirotic, las bajas

El Barça no podrá contar con Juan Núñez, que sufrió un esguince en el tobillo derecho en Múnich y estará unos diez días de baja, según el club, mientras que Umoja Gibson es duda por una contusión en la rodilla izquierda. En el Valencia Basket no está Nikola Mirotic, con una lesión muscular en el aductor que lo aparta unas dos semanas.

Después, la Liga Endesa

Los dos vuelven a jugar el domingo 1 de noviembre en la jornada 6 de la Liga Endesa: el Valencia Basket visita al MoraBanc Andorra a las 18:00 horas y el Barça cierra la jornada en el Martín Carpena ante el Unicaja a las 19:00 horas, en el partido número 150 entre ambos clubes.