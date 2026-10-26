Doble jornada de Euroliga: horarios y dónde ver a Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia

Baskonia vs Real Madrid el martes y Barça vs Valencia el viernes: horarios de la doble jornada de Euroliga y dónde ver a los cuatro equipos españoles en Movistar Plus+.

La Euroliga encadena esta semana una doble jornada con dos derbis españoles: el Kosner Baskonia vs Real Madrid del martes 27 de octubre en el Buesa Arena y el Barça vs Valencia Basket del viernes 30 en el Palau Blaugrana. Los cuatro equipos españoles juegan dos partidos en cuatro días, y todos se pueden ver en Movistar Plus+, que emite la competición en España.

Tras siete jornadas, Valencia Basket es tercero con 5-2, solo por detrás de Panathinaikos y Fenerbahce (6-1). Real Madrid, séptimo, y Barça, noveno, suman 4-3. El Baskonia es colista con 1-6.

Martes 27 de octubre: derbi en Vitoria y Fenerbahce en el Roig Arena

20:00 horas: FC Bayern Munich vs Barça (SAP Garden, Múnich)

20:30 horas: Valencia Basket vs Fenerbahce (Roig Arena, Valencia)

21:00 horas: Kosner Baskonia vs Real Madrid (Buesa Arena, Vitoria)

El Real Madrid viaja a Vitoria lanzado desde el triple. En la jornada 7 ganó 99-113 en Tel Aviv con 21 triples, su récord en la Euroliga, y el domingo firmó 24 en el 86-122 ante el iLERNA Lleida, nuevo récord histórico de la Liga Endesa según la ACB. Theo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot anotaron siete cada uno.

El Baskonia llega en el peor momento. Perdió 85-79 en Atenas ante Panathinaikos y el domingo cayó 84-75 en la Liga Endesa en el Roig Arena, cuarta derrota seguida desde la llegada de Velimir Perasovic al banquillo. Chris Duarte, Tadas Sedekerskis y Kobi Simmons están de baja, y Rodions Kurucs se perdió el último partido por unas molestias.

Valencia Basket, que ganó 93-104 en París, recibe al Fenerbahce, segundo de la clasificación. El Barça, que venció 81-89 en Milán con un mensaje coral de Sekulic, visita a un Bayern que suma 2-5 y ocupa la decimosexta plaza.

Jueves 29 y viernes 30: Fenerbahce en Madrid y segundo derbi en el Palau

Jueves 29, 20:45 horas: Real Madrid vs Fenerbahce (Movistar Arena, Madrid)

Viernes 30, 20:00 horas: LDLC ASVEL vs Kosner Baskonia (LDLC Arena, Villeurbanne)

Viernes 30, 20:30 horas: Barça vs Valencia Basket (Palau Blaugrana, Barcelona)

El Fenerbahce enlaza dos visitas a España en tres días: el martes en el Roig Arena y el jueves en el Movistar Arena, donde el Real Madrid juega su segundo partido de la semana.

El viernes, el Baskonia viaja a Villeurbanne para medirse a un LDLC ASVEL que también suma 2-5, en un duelo entre equipos de la zona baja de la clasificación.

La doble jornada se cierra para los equipos españoles el viernes 30 de octubre a las 20:30 horas con el Barça vs Valencia Basket en el Palau Blaugrana, segundo derbi español de la semana, entre el tercero y el noveno de la Euroliga.