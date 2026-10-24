Valencia Basket gana 93-104 en París con 25 puntos de TJ Shorts ante su exequipo

Valencia Basket gana 93-104 en París y corta su racha de dos derrotas: TJ Shorts, ante su exequipo, firma 25 puntos y 33 de valoración. Balance de 5-2 en la Euroliga.

Valencia Basket ganó 93-104 en la pista del Paris Basketball en la séptima jornada de la Euroliga y cortó una racha de dos derrotas seguidas. TJ Shorts, en su regreso a la que fue su casa, firmó 25 puntos, 9 asistencias y 33 de valoración, y Armoni Brooks añadió 22 puntos. El equipo de Xavi Albert sube a un balance de 5-2 y es tercero en la clasificación.

El partido del viernes en el Adidas Arena, ante cerca de 7.700 espectadores, llegaba después de las dos derrotas consecutivas en casa ante Olympiacos (97-102) y Maccabi (88-91). La primera de ellas, con la remontada del conjunto griego en el Roig Arena, había frenado el arranque del equipo taronja, que ahora suma tres victorias en tres salidas en la competición.

Shorts y Brooks, los dos mejores del partido

Shorts jugó 24 minutos y anotó 7 de 11 tiros de dos, 2 de 3 en triples y 5 de 5 en tiros libres, según la estadística oficial de la Euroliga. Según Mundo Deportivo, el base estadounidense recibió cánticos de MVP por parte de la grada parisina. Brooks, en apenas 19 minutos, sumó 22 puntos con 4 de 7 en triples, 7 rebotes y 29 de valoración, su partido más anotador como jugador del Valencia Basket.

Neal Sako completó el partido con 10 puntos y 7 rebotes, y Nate Reuvers aportó 9 puntos desde el banquillo. El equipo valenciano ganó la batalla del rebote (40 a 33, con 14 ofensivos), repartió 24 asistencias y alcanzó 122 de valoración por los 101 del rival. Desde la línea de personal anotó 18 de 29 lanzamientos.

En el Paris Basketball, que no pudo contar con Nadir Hifi ni con TJ Warren, el máximo anotador fue Jared Rhoden, con 20 puntos. Allan Dokossi y Jeremy Morgan sumaron 12 cada uno. El equipo de Maxime Lefevre llegó a ponerse por delante en el tercer cuarto (63-62) tras un parcial de 9-0, pero el Valencia respondió con un 2-15 y llegó a mandar de 20 puntos (72-92) en el último cuarto. Los franceses se quedan con un balance de 1-6.

Xavi Albert: “Es un líder”

El entrenador del Valencia Basket centró sus elogios en Shorts en la rueda de prensa posterior. “Para TJ, París es muy especial por el tiempo que estuvo aquí. Ha estado impresionante, es un líder, no son los puntos ni las asistencias es el control que tiene sobre lo que pasa”, afirmó Albert, en declaraciones recogidas por EFE y publicadas por Mundo Deportivo.

“Tenemos una gran suerte de tenerlo con nosotros. Lo aíslo de la cantidad de puntos o de asistencias que pueda hacer, me quedo con el líder que lee lo que necesita en el equipo en cada momento”, añadió el técnico.

Albert también explicó el cambio tras el descanso: “En la segunda parte hemos controlado mejor el rebote y creo que ha sido la clave del triunfo, estoy muy orgulloso de los chicos y del trabajo defensivo”. En declaraciones difundidas por el propio club, insistió en esa idea: “En la segunda parte cambió más a nuestro favor, orgulloso de como controlamos mejor los primeros segundos de su ataque, y esto para mi es la clave para hoy”.

Baskonia y Fenerbahce, en el Roig Arena

El partido de París, que Solobasket repasó en la previa del Paris Basketball vs Valencia Basket, abre una semana exigente para el equipo taronja. El Valencia Basket recibe a Kosner Baskonia en la Liga Endesa el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas (DAZN) y vuelve a la Euroliga el martes 27 de octubre, a las 20:30 horas, ante el Fenerbahce, segundo de la clasificación con un 6-1.