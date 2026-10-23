El Real Madrid remonta ante el Maccabi con 21 triples, su récord en la Euroliga

El Real Madrid ganó 99-113 al Maccabi en Belgrado tras ir 15 abajo, con 21 triples, récord del club en la Euroliga. Campazzo sumó 21 puntos y el equipo ya va 4-3.

El Real Madrid ganó 99-113 al Maccabi Tel Aviv en Belgrado en la séptima jornada de la Euroliga el jueves 22 de octubre con 21 triples anotados, la mejor marca del club en un partido de la competición, según el propio Real Madrid. El equipo de Pedro Martínez llegó a perder por 15 puntos y suma su cuarta victoria seguida en el torneo.

El Maccabi, que juega como local en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, mandó 44-29 en el minuto 15, según recogen AS y Marca. Al descanso el marcador ya era de 52-51 y el Real Madrid ganó los dos últimos cuartos por 30-21 y 32-26, según la estadística oficial de la Euroliga.

Récord de triples del Real Madrid en la Euroliga: 21 de 40

Los blancos firmaron 21 triples en 40 intentos (52,5%) y 12 de 29 en tiros de dos, con 23 asistencias y 8 pérdidas, según el acta oficial. El club detalla en su web que supera en dos su anterior tope en la competición, de las temporadas 2020/21 y 2025/26, cuatro días después de batir su récord en la Liga Endesa con 20 triples ante el Bilbao Basket.

Los máximos anotadores del Real Madrid según el acta oficial:

Facundo Campazzo : 21 puntos con 5 de 7 en triples, 5 asistencias y 28 de valoración.

: 21 puntos con 5 de 7 en triples, 5 asistencias y 28 de valoración. Andrés Feliz : 18 puntos con 4 de 8 en triples.

: 18 puntos con 4 de 8 en triples. Timothé Luwawu-Cabarrot : 15 puntos con 3 de 7 en triples.

: 15 puntos con 3 de 7 en triples. Alberto Abalde : 15 puntos con 3 de 4 en triples.

: 15 puntos con 3 de 4 en triples. Walter Tavares: 11 puntos y 7 rebotes.

En el Maccabi destacaron Jimmy Clark III, con 20 puntos, y Bonzie Colson, con 19 y un 5 de 5 en triples.

Pedro Martínez: “Hemos tenido la capacidad de darle la vuelta al partido”

“Hemos sufrido mucho, específicamente en el primer cuarto, y entonces hemos tenido la capacidad de no venirnos abajo, de seguir luchando, haciendo las cosas bien y darle la vuelta a un partido que estaba muy difícil en el primer cuarto”, dijo el entrenador madridista en declaraciones publicadas por la web del Real Madrid.

Sobre el volumen de lanzamientos exteriores, añadió en la misma pieza: “Hemos encontrado buenos triples y muchas asistencias vienen para esos tiros”. En la versión de Eurohoops, lo resumió así: “Leímos bien que el partido estaba en el triple”.

Según AS, el técnico señaló a Campazzo y a Luwawu-Cabarrot: “Quizás el momento clave fue cuando Luwawu-Cabarrot empezó a anotar. En ese momento encontramos a un jugador caliente en él y eso fue muy importante para nosotros”.

De 0-3 a 4-3: el Real Madrid, séptimo tras el jueves

Con este triunfo el Real Madrid tiene un balance de 4-3 y duerme séptimo, en zona de play-in, a falta de los partidos del viernes, según la clasificación publicada por Mundo Deportivo, que recuerda su arranque de 0-3. El Barça, también 4-3, es noveno, y Baskonia sigue último. Eurohoops cifra en siete las victorias seguidas del Real Madrid entre Liga Endesa y Euroliga.

Los movimientos de los rivales se siguen en nuestra página de rumores y fichajes de la Euroliga.

Lleida el domingo y Baskonia el martes

El Real Madrid visita al iLERNA Lleida el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas, en la quinta jornada de la Liga Endesa, según el calendario de la ACB y el club. La madrugada de ese domingo los relojes se atrasan una hora y España vuelve al horario de invierno (CET).

En la Euroliga, la octava jornada lo lleva al Buesa Arena de Vitoria para medirse al Kosner Baskonia el martes 27 de octubre a las 21:00 horas, hora peninsular, según el calendario oficial de la Euroliga.