Pedro Martinez se aferra a un dato récord en Euroliga para superar las dudas de su Real Madrid 

El Real Madrid afronta el duelo ante el Partizán en un momento de dudas alrededor del proyecto de Pedro Martínez, que necesita una reacción del equipo para recuperar confianza en este inicio de temporada. El conjunto blanco vuelve a su pista, el Movistar Arena, un escenario que el pasado curso se convirtió en uno de sus grandes puntos fuertes y que ahora aparece como la gran oportunidad para cambiar la dinámica.

El Movistar Arena, la posible salvación de Pedro Martínez en Euroliga

El Real Madrid regresa este jueves al Movistar Arena para disputar su primer partido de la temporada europea como local, con el objetivo de reencontrarse con un escenario que fue decisivo el pasado curso. El conjunto blanco terminó tercero en la fase regular de la Euroliga con un balance de 24-14 y alcanzó la Final Four de Atenas, pero buena parte de su éxito se construyó jugando en casa, donde firmó 18 victorias en 19 partidos y únicamente cedió ante el Panathinaikos.

Ese dominio como local situó al Real Madrid entre los equipos más fiables de la competición. Solo unos pocos conjuntos habían logrado perder un partido o ninguno en casa desde 2016, y el Fenerbahçe de 2018-19 fue el único que terminó invicto como local. La fortaleza del conjunto blanco en el Movistar Arena fue además clave para asegurar una plaza de cabeza de serie en los playoffs, especialmente después de un balance mucho más discreto lejos de casa (6-13). Ahora, Pedro Martínez se aferra al factor cancha para intentar superar el momento de dudas que rodea al equipo y a su figura.

El Real Madrid suma la baja de Gabi Deck

A perro flaco, todo son pulgas. Gabriel Deck se perderá, como mínimo, los dos próximos compromisos del Real Madrid, este jueves ante el Partizán en la Euroliga y el domingo frente al BAXI Manresa en la Liga Endesa. El alero arrastra molestias en el hombro izquierdo desde la concentración con Argentina y una nueva lesión sufrida esta semana ha llevado a los servicios médicos del club a frenarle.

La baja llega además cuando Deck empezaba a tener un papel importante en el nuevo proyecto de Pedro Martínez. En el único partido de Liga Endesa que ha disputado esta temporada, el argentino aportó 9 puntos y 8 rebotes en casi 24 minutos, con un 66,7% de acierto en tiros de dos. Su ausencia resta al equipo madridista una pieza importante de la rotación, con capacidad para aportar físico, rebote y juego interior desde el puesto de alero.