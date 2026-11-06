Sergio Llull, primer jugador con 20 temporadas en la Euroliga

Sergio Llull, capitán del Real Madrid, es el primer jugador con 20 temporadas en la Euroliga: se estrenó ante el Panathinaikos y supera a Jankunas y Printezis.

Sergio Llull, capitán del Real Madrid, es desde el miércoles el primer jugador que disputa 20 temporadas de Euroliga. El base menorquín se estrenó en la 2026-27 en la jornada 10, ante el Panathinaikos, y deja atrás al lituano Paulius Jankunas y al griego Giorgos Printezis, con los que compartía el récord de 19 ediciones. Las 20 las ha jugado con la misma camiseta.

Casi 20 minutos y 8 puntos en su estreno de la temporada

Llull no había jugado ninguno de los nueve primeros partidos del Real Madrid en esta Euroliga. Entró en la rotación de Pedro Martínez el miércoles 4 de noviembre en el Movistar Arena, con el equipo mermado por las bajas, entre ellas la de Facundo Campazzo, lesionado en el bíceps femoral.

Salió desde el banquillo y jugó 19 minutos y 53 segundos, según la estadística oficial de la Euroliga: 8 puntos (1 de 2 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 3 de 3 en tiros libres), 3 asistencias, 2 robos, 1 rebote y 9 de valoración. El Real Madrid fue 8 puntos mejor que su rival con él en pista.

El partido acabó en derrota en la prórroga, 112-115, con 33 puntos de Kendrick Nunn para el Panathinaikos (aquí, la crónica del Real Madrid-Panathinaikos y las palabras de Pedro Martínez). El conjunto blanco queda con 6 victorias y 4 derrotas en la competición.

488 partidos, 334 victorias y 713 triples

Según el Real Madrid, Llull es además el líder histórico de la Euroliga en partidos disputados (488), victorias (334) y triples convertidos (713). Son las mismas cifras que recoge su ficha en la estadística oficial de la competición, que le suma también 4.348 puntos y 1.543 asistencias.

Su recorrido en la Euroliga arranca en la temporada 2007-08 y no se ha interrumpido desde entonces. Según los datos de la Euroliga, sus cursos con más partidos fueron los dos últimos, con 40 cada uno, y el de menos, la 2017-18, con 4, todos en los playoffs y la Final Four.

Esta es la lista de los jugadores con más temporadas en la Euroliga que publicó el club madridista:

Sergio Llull: 20 temporadas.

Paulius Jankunas y Giorgos Printezis: 19.

Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, Zisis, Kostas Sloukas y Papanikolaou: 17.

Sloukas, uno de los cinco de esa última línea, estaba en la pista el miércoles con el Panathinaikos y anotó 8 puntos.

Tres Euroligas, un MVP y 30 títulos con el Real Madrid

El palmarés europeo de Llull incluye tres Copas de Europa (2015, 2018 y 2023) y el MVP de la temporada 2016-17, curso en el que también entró en el mejor quinteto; en la 2010-11 formó parte del segundo, según el Real Madrid. El club recuerda también que fue elegido uno de los 25 mejores jugadores de la historia de la Euroliga y que integra el mejor quinteto de la década 2010-2020.

Mundo Deportivo añade a esa lista la Supercopa de la Euroliga ganada en septiembre, en su primera edición, con la que el balear alcanzó los 30 títulos con el Real Madrid. Llull cumplirá 39 años el próximo 15 de noviembre.

UCAM Murcia en la Liga Endesa y Crvena Zvezda en la Euroliga

El Real Madrid, líder invicto de la Liga Endesa con 6-0, recibe al UCAM Murcia el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas, en el cierre de la jornada 7 de la Liga Endesa. En la Euroliga, la jornada 11 lo lleva de nuevo al Movistar Arena, donde se mide al Crvena Zvezda el jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas.