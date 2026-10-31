Real Madrid vs Recoletas Salud San Pablo Burgos: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en TV

El Real Madrid recibe al San Pablo Burgos el domingo a las 12:30 horas en el Movistar Arena, sin Maledon ni Jantunen. Horario y dónde ver el partido en DAZN.

El Real Madrid recibe al Recoletas Salud San Pablo Burgos este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas en el Movistar Arena, en la jornada 6 de la Liga Endesa. El partido se podrá ver en DAZN. El líder invicto llega con diez victorias seguidas, pero sin Théo Maledon ni Mikael Jantunen, lesionados ante el Fenerbahçe.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs San Pablo Burgos

Partido: Real Madrid vs Recoletas Salud San Pablo Burgos, jornada 6 de la Liga Endesa.

Real Madrid vs Recoletas Salud San Pablo Burgos, jornada 6 de la Liga Endesa. Día y hora: domingo 1 de noviembre, a las 12:30 horas (hora peninsular).

domingo 1 de noviembre, a las 12:30 horas (hora peninsular). Pabellón: Movistar Arena (Madrid).

Movistar Arena (Madrid). TV: DAZN. El calendario de la ACB incluye además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV entre las plataformas de emisión.

Es uno de los dos partidos del domingo a las 12:30 horas, junto al Monbus Obradoiro vs Río Breogán, como recoge nuestra guía de horarios de la jornada 6.

El líder invicto contra el duodécimo

El Real Madrid de Pedro Martínez es el único invicto de la Liga Endesa: 5-0 y primero en la clasificación de la ACB. Su último partido liguero fue un 86-122 en la pista del iLERNA Lleida. El San Pablo Burgos de Porfi Fisac es duodécimo con un balance de 2-3, después de ganar 81-99 en Manresa en la jornada 5. Entre semana perdió en la Eurocup ante el Rigas Zelli (71-79) en el Coliseum.

Los precedentes son claros: 11-0 para el Real Madrid en fase regular, 6-0 en Madrid, según la ACB. La única victoria burgalesa llegó en la Fase Final de 2020 (87-83). Edy Tavares suma 737 tapones en la Liga Endesa, uno menos que el récord histórico de Fran Vázquez (738), según los datos de la ACB.

Sin Maledon ni Jantunen en el Real Madrid

El equipo blanco viene de ganar 95-76 al Fenerbahçe el jueves en la Euroliga, su décima victoria seguida entre todas las competiciones, pero aquella noche perdió a dos de sus jugadores más en forma, como contamos tras el Real Madrid-Fenerbahçe. Según los partes médicos del club, Maledon sufre un esguince en la rodilla derecha y Jantunen, una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo. Ambos están pendientes de evolución.

A ellos se suman las lesiones de larga duración de Gabriel Deck y Usman Garuba, según el parte médico de la jornada publicado por la ACB. Maledon había sido elegido MVP de la Liga Endesa en octubre.

Las bajas del San Pablo Burgos

En el San Pablo Burgos, Vlatko Cancar y Retin Obasohan siguen sin estar disponibles. Chase Audige y Dani Díez arrastran golpes, aunque Fisac confía en tenerlos: “Son golpes en ambos casos, no son otras molestias, creemos que sí llegarán, pero si no pues con los demás a pelear y a trabajar, no hay más”, explicó el técnico en declaraciones recogidas por el San Pablo Burgos.

Sobre el rival, Fisac fue directo: “Eso es algo que para jugar contra el Real Madrid, o haces el 100% y el partido perfecto, o no llegas nunca a ganar”. Antes había reconocido que a su equipo le “falta solidez, sobriedad y, sobre todo, consistencia para hacer un juego más estable durante todos los minutos”. El club espera a más de 200 aficionados burgaleses en la grada.

Después de este partido, el Real Madrid recibe al Panathinaikos en la Euroliga el miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena. Ese mismo día, el San Pablo Burgos juega la Eurocup en el Coliseum ante el Rostock Seawolves.