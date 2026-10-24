La NCAA da luz verde a Izan Almansa y Gonzaga oficializa su fichaje

Gonzaga anuncia la llegada de Izan Almansa para la temporada 2026-27 tras recibir el visto bueno de la NCAA. El ala-pívot murciano dejó el Real Madrid en agosto.

La Universidad de Gonzaga anunció el viernes 23 de octubre la incorporación de Izan Almansa para la temporada 2026-27, después de que la NCAA diera luz verde al ala-pívot murciano, que la pasada campaña jugó en el Real Madrid. La noticia llega a solo un día del partido de exhibición de los Bulldogs en la pista de Arkansas.

El entrenador Mark Few anunció la llegada del jugador, de 2,08 metros, en un comunicado de Gonzaga. Según la universidad, Almansa promedió 4,9 puntos y 2,2 rebotes en 10,2 minutos por partido con el Real Madrid en la temporada 2025-26. Llevará el dorsal 13 y, según The Spokesman-Review, dispondrá de tres temporadas de elegibilidad bajo el nuevo modelo de cinco años en cinco de la NCAA.

Almansa se había comprometido con Gonzaga el 12 de mayo, pero su llegada dependía de la NCAA, que este verano endureció los criterios para los jugadores internacionales que cobraron de equipos profesionales. Según SWX Local Sports, el jugador recibió una exención del organismo.

Tres continentes antes de llegar a Spokane

Tras dos temporadas en la cantera del Real Madrid, se marchó a Estados Unidos en 2021, jugó la temporada 2023-24 con el desaparecido G League Ignite, con el que participó en el Rising Stars del All-Star de la NBA, y después defendió la camiseta de los Perth Wildcats en la NBL australiana. Se presentó al Draft de la NBA de 2025, no fue elegido y disputó la Liga de Verano con los Philadelphia 76ers antes de volver al club blanco, que anunció su fichaje el 27 de agosto de 2025 con un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

El 20 de agosto de este año, el Real Madrid comunicó que el club y el jugador “han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club”, según el comunicado oficial. En septiembre, Solobasket analizó el problema que mantenía en vilo su futuro en la NCAA.

Few: “No tiene ningún punto débil”

Almansa ya entrenaba con el equipo y jugó en el Kraziness in the Kennel, la presentación del 3 de octubre, con siete puntos y siete rebotes en 14 minutos. Tras aquel partido, Few lo elogió en declaraciones recogidas por Sports Illustrated y traducidas por Solobasket: “Hace un gran trabajo. Tiene una sensibilidad increíble para el juego, algo parecido a lo que tenía Killian Tillie. El balón parece caerle a él, pero sin duda lo necesitamos en el rebote. Necesitamos que sea un poco más físico, un poco más agresivo. Pero es alguien que lo hace todo muy, muy bien. No tiene ningún punto débil”, explicó.

El español llega a una pista interior en la que ya están Braden Huff y Massamba Diop, en un equipo que arranca como 15.º del ranking AP de pretemporada y 12.º en el de entrenadores.

Con España, Almansa logró oro y MVP en el Europeo Sub-18 de 2022, plata y MVP en el Mundial Sub-17 de 2022 y oro y MVP en el Mundial Sub-19 de 2023, en el que promedió 16,9 puntos y 7,1 rebotes con un 61 % en tiros de campo. Debutó con la absoluta en noviembre de 2024 y ha formado parte de la selección en la clasificación para el Mundial 2027. Se suma así a la lista de españoles en la NCAA 2026-2027.

Arkansas, primera prueba y Purdue, el estreno oficial

Gonzaga visita este sábado 24 de octubre a la Arkansas de John Calipari en el Bud Walton Arena de Fayetteville, a las 22:00 horas, hora peninsular. El miércoles 28 recibirá a Lewis-Clark State en su último partido de exhibición (2:00 horas del jueves 29, hora peninsular) y estrenará la temporada oficial ante Purdue el lunes 2 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, a la 1:30 horas del martes 3, hora peninsular.