¡Le lleva la contraria a Scariolo! Pedro Martínez catapulta a su Real Madrid con un cambio

El Real Madrid Baloncesto recupera la senda de las buenas sensaciones tras un 0-3 que había sembrado la duda. El encuentro frente a Partizan Belgrado en Euroliga estuvo dominado de principio a fin. Piezas importantes como Edy Tavares, Theo Maledon o Facu Campazzo fueron algunos de los verdugos principales, pero la clave fue el juego coral.

Pedro Martínez y sus ajustes en el Real Madrid Baloncesto

Uno de los grandes cambios respecto al pasado curso en el Real Madrid Baloncesto son los roles de algunas de las piezas que ya estaban en plantilla. Si bien Luwawu-Cabarrot suele estar en el candelero, no menos mencionado son las nuevas situaciones de bastiones del pasado como Theo Maledon. El francés ha disparado su nivel y, en parte, es gracias a la pizarra de Pedro Martínez. Partizan Belgrado en Euroliga, la enésima prueba.

La pasada campaña Sergio Scariolo veía en Theo Maledon un generador de juego media pista. El francés compartía quinteto con otro base y se le solí buscar en instancias avanzadas de la posesión. Desde la llegada de Pedro Martínez al Real Madrid Baloncesto ha ido mutando y se ha acabado de convertir en un base más puro. El modelo de juego del nuevo entrenador requiere de directores de juego agresivos y el francés ha cogido las llaves del conjunto.

Theo Maledon, ¿una superestrella Euroliga?

El Real Madrid Baloncesto pasó por encima de Partizan Belgrado en la primera parte del duelo Euroliga gracias a su juego en llegada. Los madridistas castigaron mucho a los serbios con el juego de pick and roll en transición y penetraciones en los primeros segundos. En estas lindes, Theo Maledon, un perfil mucho más penetrador que Facu Campazzo permite a los de Pedro Martínez pisar zona rápido con asiduidad y el juego comienza a carburar.

Can a player get an assist without touching the ball?



Who deserves more credit for TLC being wide open here: Maledon for the pass or Jantunen for sprinting the floor and dragging the defense?



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Junto al nuevo astro francés del Real Madrid Baloncesto suele jugar Nick Smith Jr. El americano es el encargado de crear ventajas cuando el equipo no llega en transición. En estático, Theo Maledon tiene una relevancia menor y, justo por eso, sus aportaciones son más notorias. Partizan Belgrado no fue el mejor ejemplo de que el galo está llamado a reinar en Euroliga, poruqe ha tenido encuentros aún mejores, pero sí volvió a demostrar que es el nuevo dueño de la manija del cuadro madridista.