Real Madrid vs UCAM Murcia: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en TV

El Real Madrid, único invicto de la Liga Endesa, recibe al UCAM Murcia el domingo a las 19:00 horas en el Movistar Arena con Campazzo y otros cuatro jugadores lesionados.

El Real Madrid recibe al UCAM Murcia este domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas en el Movistar Arena, en la jornada 7 de la Liga Endesa. El equipo de Pedro Martínez, único invicto con 6-0, vuelve a la competición tras perder ante el Panathinaikos en la Euroliga y con cinco lesionados, entre ellos Facundo Campazzo.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs UCAM Murcia

Partido: Real Madrid vs UCAM Murcia, jornada 7 de la Liga Endesa.

Real Madrid vs UCAM Murcia, jornada 7 de la Liga Endesa. Día: domingo 8 de noviembre de 2026.

domingo 8 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas (hora peninsular).

19:00 horas (hora peninsular). Lugar: Movistar Arena, Madrid.

Movistar Arena, Madrid. TV: DAZN, también disponible en Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV, según la ACB.

DAZN, también disponible en Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV, según la ACB. DAZN GO: es uno de los dos partidos de la jornada incluidos en el plan multideporte de la plataforma, desde 4,99 euros al mes, según la ACB.

Un líder invicto que viene de perder en la Euroliga

El Real Madrid encabeza la clasificación de la Liga Endesa con seis victorias en seis partidos, según los datos de la ACB, y es el único equipo sin derrotas. El último triunfo liguero fue el 90-79 al Recoletas Salud San Pablo Burgos.

El miércoles, sin embargo, el conjunto blanco cayó 112-115 tras una prórroga ante el Panathinaikos en la Euroliga, un partido en el que Kendrick Nunn anotó 23 puntos en el último cuarto, récord de la competición. Aquella derrota cortó una racha de once victorias seguidas entre las dos competiciones.

Campazzo se suma a una larga lista de bajas

El parte médico de la ACB para la jornada recoge que Gabriel Deck, Usman Garuba, Theo Maledon y Mikael Jantunen siguen lesionados, y que el último en sumarse a la enfermería es Facundo Campazzo, con una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

El UCAM Murcia llega con la plantilla completa

El UCAM Murcia de Sito Alonso es décimo con 3-3, según la clasificación de la ACB, y aún no ha ganado fuera de casa esta temporada (0-2). En la última jornada batió su récord anotador en la Liga Endesa con el 125-98 al iLERNA Lleida.

Sito Alonso, que recuperó a toda la plantilla esta semana, admitió en la previa que “ha habido pequeños problemas que han impedido a algunos jugadores entrenar en algunos momentos de esta semana”, aunque confía en tenerlos a todos: “Ningún jugador quiere perderse este encuentro”, según recoge la ACB.

32 victorias de 32 del Real Madrid en casa ante el UCAM

El Real Madrid ha ganado los 32 partidos que ha jugado como local ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, según la ACB, que lo presenta como la mejor racha local de la historia de la competición. El equipo murciano disputa su 33ª visita a Madrid.

La última, en mayo, acabó 131-123 tras una prórroga, el partido con más puntos de la era ACB, con 40 puntos y 53 de valoración de Mario Hezonja. La última victoria murciana ante el Real Madrid fue en Murcia, hace casi tres años (73-61).

Después, Crvena Zvezda y Baskonia

El calendario no da respiro al Real Madrid: el jueves 12 de noviembre recibe al Crvena Zvezda de Ibon Navarro a las 21:00 horas en la jornada 11 de la Euroliga, y el domingo 15 visita al Kosner Baskonia a las 19:00 horas en la jornada 8 de la Liga Endesa. El UCAM Murcia jugará ese mismo domingo en la pista del Surne Bilbao, a las 18:00 horas.