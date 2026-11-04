La enfermería del UCAM Murcia se vacía: Sito Alonso recupera a toda la plantilla antes de visitar al Real Madrid

El UCAM Murcia recupera a Juani Marcos y Sant-Roos y Sito Alonso tiene por primera vez a toda la plantilla disponible antes de visitar el domingo al Real Madrid.

Sito Alonso tiene por fin a toda su plantilla disponible. El UCAM Murcia ha vaciado su enfermería por primera vez desde el arranque oficial de la temporada, según publica Sport, justo antes de un noviembre exigente que empieza el domingo con la visita a la pista del Real Madrid, líder invicto de la Liga Endesa. Tras un primer mes marcado por las lesiones, el técnico podrá trabajar con la rotación completa.

La señal llegó el pasado sábado 31 de octubre, en la victoria ante el iLERNA Lleida (125-98) con la que el club murciano batió su récord anotador en un partido de la ACB. Sito Alonso hizo tres descartes, algo habitual al contar con 15 jugadores: Toni Nakic, Marcis Steinbergs y Rubén López de la Torre. Esta vez ninguno se quedó fuera por motivos físicos. Sander Raieste entró en la convocatoria algo mermado por un golpe en la pierna.

Sant-Roos, Boum y Marcos, las bajas del primer mes

Las dos buenas noticias de esa jornada fueron las vueltas del base Juani Marcos, recuperado de su lesión en el sóleo, y del alero Howard Sant-Roos, tras unas molestias en el tobillo.

El cubano, que afronta su cuarta temporada consecutiva en Murcia, abrió la lista de problemas el 22 de septiembre, días antes del estreno liguero, con una rotura en el aductor mayor de la pierna derecha que le hizo perderse los partidos ante el FIATC Girona y el Barça. Volvió aún renqueante ante La Laguna Tenerife y Valencia Basket, además del Bamberg en la Basketball Champions League, pero las molestias en el tobillo le apartaron de los duelos ante el Leyma Coruña y el Peristeri. Ante el Lleida firmó 22 puntos en la primera mitad, en la que solo falló un lanzamiento.

Tras la victoria ante el Barça, en la segunda jornada, fue Souley Boum quien tuvo que parar por una sobrecarga y distensión en la inserción del isquiotibial. Boum se perdió el partido de la ACB ante La Laguna Tenerife y el de la BCL frente al Varese, y ya está de vuelta en los planes del entrenador.

Siete días después de la lesión de Boum, el UCAM perdió a Juani Marcos en el partido ante La Laguna Tenerife. Marcos sufrió una microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda y se perdió los partidos ante el Valencia Basket y el Leyma Coruña en la Liga Endesa, además del duelo ante el Bamberg. Reapareció con unos minutos ante el Peristeri y lo confirmó ante el Lleida.

Ennis, a pleno rendimiento

Kaiser Gates y Dylan Ennis comenzaron la pretemporada mermados por lesiones del curso anterior. El escolta canadiense, operado de la muñeca izquierda al final de la pasada campaña, ya está en plenas condiciones: promedia 21,25 puntos en los últimos cuatro partidos de la ACB del UCAM. Gates, habitual entre los descartes, ha dado un primer paso en su recuperación, según el diario catalán.

El UCAM Murcia tiene un balance de 3-3 tras seis jornadas y es décimo en la clasificación, según los datos de la ACB. En la Basketball Champions League cayó el martes 27 de octubre ante el Peristeri en el Palacio (72-80), un partido en el que Sito Alonso fue descalificado.

Al Movistar Arena ante un Real Madrid con bajas

Enfrente estará un Real Madrid que suma 6-0 en la Liga Endesa y que llega con la rotación mermada por las lesiones de Campazzo, Maledon y Jantunen, entre otras, hasta el punto de reclamar la vuelta de Eli John Ndiaye al Joventut.

El Real Madrid recibe al UCAM Murcia el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas en el Movistar Arena, en la séptima jornada de la Liga Endesa.