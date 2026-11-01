El UCAM Murcia bate su récord anotador en la Liga Endesa: 125 puntos al Lleida

El UCAM Murcia gana 125-98 al iLERNA Lleida y firma la mayor anotación de sus 29 temporadas en la Liga Endesa. Sito Alonso: “Tuvimos identidad UCAM”.

El UCAM Murcia firmó el sábado la mayor anotación de su historia en la Liga Endesa: 125 puntos ante el iLERNA Lleida (125-98) en la sexta jornada, en el Palacio de los Deportes. El equipo de Sito Alonso supera así su tope en 29 temporadas en la ACB: los 123 puntos que anotó la pasada campaña, con dos prórrogas, en la derrota por 131-123 en la pista del Real Madrid, su próximo rival.

Cuatro marcas en una noche y seis jugadores en dobles dígitos

El récord de puntos no fue el único. Según la ACB, el UCAM firmó además su mejor segunda parte en la Liga Endesa (65 puntos), igualó su mejor cuarto (40 puntos, en el último) y estableció un nuevo récord de valoración como equipo (142). En los dos últimos minutos anotó 17 puntos, del 108-91 al 125-98.

La ACB añade otro dato: en los últimos 35 años, solo el Valencia Basket (60 y 61 ante el GBC en abril de 2016) y el Real Madrid (60 y 69 ante el Fuenlabrada en mayo de 2016) habían anotado 60 o más puntos en las dos mitades de un partido.

Seis jugadores del UCAM acabaron con al menos 10 puntos y 10 de valoración, según la estadística oficial de la ACB: Howard Sant-Roos (24 puntos y 28 de valoración, 22 de ellos en la primera parte), Michael Forrest (22 y 16), Dylan Ennis (19 y 21), Emanuel Cate (14 y 19), Souley Boum (13 y 10) y Jean-Marc Pansa (10 y 14). Sant-Roos igualó su mejor anotación en la ACB, según Mundo Deportivo.

El UCAM iguala su balance y el Lleida suma cinco derrotas seguidas

La victoria, la segunda seguida, deja al UCAM Murcia con un 3-3, undécimo en la clasificación de la ACB a la espera de los partidos del domingo. El Lleida, con un 1-5, es penúltimo, solo por delante del Kids&Us Manresa (0-5). El equipo de Gerard Encuentra encadena cinco derrotas y recibe 125 puntos una semana después de encajar 122 ante el Real Madrid, en el partido en el que los blancos firmaron el récord de triples de la ACB.

Sito Alonso: “Tuvimos identidad UCAM”

“Quiero destacar el orgullo y la unión del grupo para encontrar la intensidad que queremos tanto en ataque como en defensa. Sin esa intensidad hubiera sido difícil ganarle al Lleida como lo hicimos nosotros”, afirmó Sito Alonso en declaraciones recogidas por EFE. “Tuvimos identidad UCAM”, añadió.

En el otro banquillo, Encuentra fue directo en la rueda de prensa recogida por Mundo Deportivo: “Le doy la enhorabuena al UCAM por su triunfo. Ellos fueron mejores desde el inicio y en el primer cuarto nos metieron 34 puntos y al descanso 60. El resumen es que sin defensa es imposible ganar”. Y añadió: “Debemos hacer un análisis profundo, yo el primero, y tratar de encontrar soluciones”.

El UCAM vuelve a la pista donde firmó su anterior récord

Sito Alonso ya fue preguntado por la visita al Real Madrid: “Es irresponsable pensar en ganar cuando Murcia nunca venció allí y lo que hay que hacer es trabajar sabiendo que no será sencillo ante un equipo que está hecho para otras cosas que no son competir con nosotros”.

El Lleida recibe al Kosner Baskonia en la séptima jornada el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas. El UCAM Murcia visita al Real Madrid el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas y vuelve a la Basketball Champions League el miércoles 11 de noviembre a las 20:30 horas, ante el Bamberg en el Palacio, en la segunda vuelta de la fase de grupos.