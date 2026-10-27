UCAM Murcia y Surne Bilbao se juegan el liderato de su grupo en la BCL: horarios

El UCAM Murcia recibe al Peristeri el martes y el Surne Bilbao visita al ALBA Berlin el miércoles: cuatro invictos en la BCL y el liderato de grupo en juego.

La tercera jornada de la Basketball Champions League cierra la primera vuelta de la fase de grupos con dos partidos por el liderato para los equipos españoles: el UCAM Murcia recibe este martes 27 de octubre al Peristeri griego y el Surne Bilbao visita el miércoles 28 al ALBA Berlin. Los cuatro equipos llegan con un 2-0.

UCAM Murcia y Peristeri, invictos en el Grupo D

El partido de Murcia se juega el martes 27 de octubre a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes. Según los resultados de la web oficial de la BCL, el equipo de Sito Alonso abrió la competición con un 85-58 ante el Varese el 7 de octubre y ganó 67-86 en la pista del Bamberg una semana después.

El Peristeri también suma dos victorias: 93-87 ante el Bamberg en casa el 6 de octubre y 82-85 en Varese el día 13. Quien gane en Murcia terminará la primera vuelta como líder en solitario del grupo.

Como recuerda Sport, el primer puesto tiene un valor especial porque es el único que da acceso directo al Top 16, sin pasar por un play off en enero. El UCAM llega además con la moral de la victoria del sábado ante el Leyma Coruña en Liga Endesa, un partido que Carles Marco había previsto en su previa del UCAM-Leyma Coruña, y afronta el segundo de tres partidos seguidos en el Palacio.

Tai Nichols y un Peristeri que no da partidos por perdidos

El rival llega en racha. Sport destaca que el Peristeri, que en la liga griega solo ha perdido ante el Panathinaikos, mantuvo a su entrenador, Vasilis Xanthopoulos, y renovó a su mejor jugador, Tai Nichols, además de a Omar Payne y Will Carius. En verano incorporó al base Jaylen Finch, procedente del Telekom Bonn, y al escolta Noah Freidel, entre otros.

En el UCAM, uno de los nombres de este arranque es el de Jean-Marc Pansa, cuya explosión en Murcia ya contó Solobasket.

ALBA Berlin y Surne Bilbao, cara a cara en el Grupo G

El miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas (hora peninsular), el Surne Bilbao juega en el Berlin Arena ante el ALBA Berlin, el otro invicto del Grupo G. El equipo de Jaume Ponsarnau ganó 79-92 en la pista del Igokea el 6 de octubre y 97-86 ante el Slavia Praha en el Bilbao Arena el día 14.

El ALBA respondió con un 86-110 en Praga ante el Slavia el 7 de octubre y un 90-79 ante el Igokea en Berlín el día 13. El Surne Bilbao viaja después de ganar 88-76 al MoraBanc Andorra el domingo en Liga Endesa, con Martin Krampelj como jugador más valorado (20 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración), según la crónica del club.

Los horarios de la tercera jornada

Martes 27 de octubre, 20:30 horas: UCAM Murcia vs Peristeri (Palacio de los Deportes, Murcia).

UCAM Murcia vs Peristeri (Palacio de los Deportes, Murcia). Miércoles 28 de octubre, 20:00 horas: ALBA Berlin vs Surne Bilbao (Berlin Arena).

La revancha llega enseguida en los dos grupos: el Surne Bilbao recibe al ALBA Berlin el martes 10 de noviembre a las 20:00 horas y el UCAM Murcia juega ante el Bamberg en el Palacio el miércoles 11 de noviembre a las 20:30 horas, ambos en hora peninsular.