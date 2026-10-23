Carles Marco, antes del UCAM-Leyma Coruña: “Matizaremos cosas que podemos hacer mejor, pero no cambiaremos el estilo”

Carles Marco defiende el estilo del Leyma Coruña tras tres derrotas en cuatro jornadas, antes de visitar al UCAM Murcia el sábado 24 a las 19:30 horas en la Liga Endesa.

Carles Marco no piensa tocar la identidad del Leyma Coruña pese a las tres derrotas en las cuatro primeras jornadas de la Liga Endesa. El técnico badalonés, que dispone de toda la plantilla, defendió su modelo antes de visitar al UCAM Murcia este sábado 24 de octubre a las 19:30 horas: “Matizaremos cosas que podemos hacer mejor, pero no cambiaremos el estilo”, según recoge La Opinión de A Coruña.

El equipo naranja, recién ascendido, llega tras caer en Fontajau ante el FIATC Girona (110-90) el pasado domingo, una semana después de perder en casa contra el Casademont Zaragoza (71-92). Su única victoria fue ante el Surne Bilbao (104-101) en la jornada 2, y la primera derrota llegó en la pista del Barça (119-101), según los resultados del calendario oficial de la ACB.

Marco defiende el modelo que llevó al Leyma a la ACB

En la sala de prensa del Coliseum, el entrenador catalán explicó por qué no habrá volantazos, en declaraciones recogidas por La Opinión de A Coruña: “Hay que construir sobre aquello en lo que creemos. El año pasado, con este estilo de juego, perdíamos muy pocos balones. El otro día (ante el Girona) fueron 18, pero muchos no los perdimos corriendo, sino en estático. Matizaremos cosas que podemos hacer mejor, pero no cambiaremos el estilo. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, lo que le ha gustado a la gente y en lo que nosotros creemos”.

El técnico situó el margen de mejora en la regularidad. “Necesitamos más consistencia y ser más regulares durante más minutos”, reconoció, antes de insistir en la defensa y en la cabeza: “Hay que ser constantes a nivel defensivo en todos los minutos de juego y, luego, tener la mentalidad adecuada. Nos debemos a nuestro público, al club y a nosotros mismos intentar que esto no vuelva a pasar”.

Marco también rechazó que el problema sea de actitud. “No creo que falte actitud, es una cuestión de no estar pensando en lo que hemos hecho mal. Perdemos energía que necesitamos para estar perfectos”, afirmó.

El rival: un UCAM Murcia con el mismo balance en la Liga Endesa

El UCAM Murcia también llega con una victoria y tres derrotas en la liga. Ganó en casa al Barça (100-94) y perdió ante el FIATC Girona (84-77), La Laguna Tenerife (77-90) y Valencia Basket (116-93), según el calendario de la ACB. En la Basketball Champions League sigue invicto, como recuerda Sport.

“Para nosotros, supone un reto ir a una cancha difícil contra un rival que juega duro y que lo ha hecho muy bien todas estas temporadas”, reconoció Marco sobre la visita a Murcia, donde espera un rival y un entrenador, Sito Alonso, que definió como “supercompetitivos”. El técnico del Leyma puso el foco en los bases rivales: “Denis y Radebaugh tienen mucha capacidad de uno contra uno, pick and roll y juegan muchas cosas. Nosotros tenemos que hacer lo básico, disponer de muchos tiros y que ellos estén incómodos”.

Radebaugh pide “cabeza alta” en Murcia

En el otro lado, el capitán del UCAM, Jonah Radebaugh, admitió en declaraciones recogidas por Sport el momento delicado de su equipo: “Creo que ahora estamos en un momento un poco difícil por cómo han ido los resultados en la ACB, pero estamos tratando de seguir avanzando, trabajando y creyendo en lo que hacemos”. Sobre el Leyma Coruña, el escolta estadounidense apuntó que “es un equipo que juega duro, obviamente”.

El partido de la jornada 5 se disputa el sábado 24 de octubre a las 19:30 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia. Después, el Leyma Coruña recibirá a La Laguna Tenerife el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, ya con el horario de invierno, según el calendario de la ACB.