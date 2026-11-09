Pablo Mera debuta con 16 años y un triple: el Real Madrid tumba al UCAM Murcia (90-71) y sigue invicto

Pablo Mera, base de 16 años, debutó con un triple en el 90-71 del Real Madrid al UCAM Murcia. Es el séptimo debutante más joven del club y los blancos siguen 7-0 en la ACB.

Pablo Mera, base gallego de 16 años del equipo júnior, debutó este domingo con el Real Madrid y lo celebró con un triple en la victoria ante el UCAM Murcia (90-71), que mantiene a los blancos invictos en la Liga Endesa con siete triunfos en siete jornadas. Con 16 años y 259 días, es el séptimo debutante más joven de la historia del club.

El estreno llegó a 1:22 del final en el Movistar Arena, con el partido ya decidido (84-65). Mera saltó a la pista, se jugó un lanzamiento de tres y lo metió: 3 puntos y un 1/1 en tiros de campo en su primera aparición en la ACB.

Mera entra en la lista de Doncic, Garuba y Hugo González

Según el ranking publicado por la ACB, Mera es el séptimo jugador más precoz en debutar con el primer equipo del Real Madrid. La lista la encabeza Luka Doncic, que se estrenó con 16 años y 61 días en la temporada 2014-15, seguido de Ismaila Diagne (16 años y 138 días), Roberto Núñez (16 y 213), Usman Garuba (16 y 233), Hugo González (16 y 239) y José Ángel Antelo (16 y 256).

Su triple también le deja en otra lista: según los datos de la ACB, es el cuarto jugador más joven en anotar al menos tres puntos con el Real Madrid en la era ACB, por detrás de Doncic, Garuba y Hugo González.

Nacido en 2010 y júnior de primer año, Mera fue MVP y máximo anotador del Torneo Internacional Cadete de Íscar con la selección española sub-16, según Mundo Deportivo. Lució el dorsal 15, el mismo que lleva con el júnior de Javi Juárez.

La baja de Okeke abrió la puerta al canterano

La convocatoria de Mera fue consecuencia de la baja de última hora de Chuma Okeke, que según Mundo Deportivo sufre molestias en el gemelo izquierdo y en la rodilla derecha, a la espera del parte médico oficial. El ala-pívot se suma a una enfermería que ya ocupaban Théo Maledon, Mikael Jantunen, Gabriel Deck, Usman Garuba y Facundo Campazzo, que se lesionó en el bíceps femoral la semana pasada, como contó Solobasket.

Pese a las ausencias, el Real Madrid ganó con un reparto coral de puntos. Jaime Pradilla fue el mejor, con 15 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración. Damian Jones aportó 13 puntos, con 3/4 en triples, Alberto Abalde sumó 12 y Andrés Feliz, 11.

El UCAM Murcia, que llegó a ponerse a tres puntos (58-55) al final del tercer cuarto, se quedó casi seis minutos sin anotar al inicio del último y cedió un parcial de 15-0. Los blancos suman ya 33 victorias en 33 visitas del conjunto murciano en la Liga Endesa.

Pedro Martínez: “Me voy contento con el trabajo que hemos hecho”

“Estamos contentos por sacar este partido. Por el respeto al rival y por nuestra situación física, que nos limita un poco. Nuestros jugadores han tenido una gran mentalidad, han estado concentrados y me voy contento con el trabajo que hemos hecho”, señaló Pedro Martínez en la rueda de prensa, según recoge AS.

El técnico añadió: “Todo lo que sean triunfos con jugar en equipo será lo que nos dé mejor rendimiento”.

En el banquillo visitante, Sito Alonso lamentó la falta de “determinación” de su equipo en ciertos momentos. “Me voy enfadado con los últimos 40 segundos por lo que hemos concedido. Eso no nos lo podemos permitir”, afirmó el entrenador del UCAM Murcia, según recoge Sport. “Es un aprendizaje, este no es un equipo normal ni una cancha normal”, añadió.

Estrella Roja, el siguiente rival en la Euroliga

El Real Madrid, único invicto de la Liga Endesa, vuelve a la Euroliga el jueves 12 de noviembre con la visita del Estrella Roja al Movistar Arena, a las 21:00 horas.