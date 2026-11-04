Unicaja y Joventut siguen invictos en la Basketball Champions League

El Unicaja ganó 99-94 al Reggiana con 19 triples, récord del club en la BCL, y el Asisa Joventut venció 64-81 en Oporto: ambos lideran su grupo con 3-0.

El Unicaja y el Asisa Joventut cerraron este martes la tercera jornada de la Basketball Champions League con pleno de victorias: los malagueños ganaron 99-94 al Pallacanestro Reggiana en el Martín Carpena y los verdinegros vencieron 64-81 en la pista del FC Porto. Ambos son líderes invictos de su grupo con un 3-0.

El Unicaja firma su récord de triples en la BCL

Dos días después de caer ante el Barça en la Liga Endesa (89-92 con un triple de Brizuela), el equipo de Txus Vidorreta encontró en el tiro exterior su gran arma: 19 triples, la mejor marca del club en un partido de la BCL, según Marca.

Amine Noua fue el máximo anotador con 27 puntos (5 de 7 en triples) y 27 de valoración. Matt Thomas, que jugó por la baja de Cameron Hunt, lesionado en el tobillo, sumó 20 puntos con 6 de 9 desde el perímetro, y Kendrick Perry aportó 17 puntos y nueve asistencias antes de ser eliminado por faltas. En el Reggiana destacaron Jaylen Barford (22) y Riccardo Visconti (15).

El Unicaja llegó a mandar por 98-80 en el último cuarto, pero los italianos se acercaron hasta el 98-94 y el triunfo se cerró por solo cinco puntos.

“Hemos estado muy acertados desde el triple, anotando 19, que es nuestro récord. Cuando el partido estaba hecho, los errores por el cansancio han hecho que ellos se acerquen en el marcador y ganemos solo por cinco puntos”, explicó Vidorreta en la sala de prensa, en declaraciones recogidas por Sport. El técnico añadió: “Lo principal hoy era la victoria porque dependemos de nosotros mismos para acabar los primeros”.

Laprovittola guía al Joventut en Matosinhos

El Asisa Joventut logró en Portugal su primera victoria a domicilio de la temporada. Los de Dani Miret rompieron el partido en el segundo cuarto con un parcial de 6-26 y llegaron al descanso con 23-40 en el marcador.

Nico Laprovittola anotó 23 puntos con 6 de 9 en triples, Álex Reyes sumó 12 y el recién llegado Nikola Radicevic, 11. Ricky Rubio, titular, terminó con 3 puntos. Eli John Ndiaye se retiró en el primer cuarto con un golpe en el tobillo, pero regresó en el segundo. En el Porto, Childe Dundao fue el máximo anotador con 11 puntos.

Así están los grupos de los equipos españoles

La jornada 3 se completó para el UCAM Murcia y el Surne Bilbao Basket la semana pasada: el conjunto murciano perdió 72-80 ante el Peristeri en casa el 27 de octubre y el equipo vasco cayó 103-100 en la pista del ALBA Berlin el 28 de octubre.

Grupo D: Peristeri 3-0, UCAM Murcia 2-1, Varese 1-2, Bamberg 0-3.

Grupo E: Unicaja 3-0, Juventus Utena 2-1, Reggiana 1-2, Pardubice 0-3.

Grupo G: ALBA Berlin 3-0, Bilbao Basket 2-1, Igokea 1-2, Slavia Praga 0-3.

Grupo H: Asisa Joventut 3-0, Bonn 1-1, FC Porto 1-2, Bnei Herzliya 0-2 (Bonn y Bnei Herzliya juegan este miércoles).

En la siguiente jornada del grupo, el Joventut recibirá al FC Porto el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas y el Unicaja hará lo propio con el Pardubice el miércoles 18 de noviembre, también a las 20:30 horas.