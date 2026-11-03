Ricky Rubio supera los 2.000 puntos en la Liga Endesa y apunta a los 3.000 de valoración

Ricky Rubio llegó con 1.999 puntos al Joventut-Surne Bilbao, anotó 13 y ya suma 2.012 en 263 partidos de Liga Endesa. Le faltan 53 créditos para los 3.000 de valoración.

Ricky Rubio ya tiene 2.000 puntos en la Liga Endesa. El base de El Masnou llegó al partido del domingo 1 de noviembre ante el Surne Bilbao con 1.999, anotó 13 y suma ahora 2.012 en 263 partidos, según los datos de la ACB. Con más de 1.000 asistencias ya en su cuenta, le faltan 53 créditos para alcanzar los 3.000 de valoración.

La cifra llegó en una tarde de derrota para el Asisa Joventut. El Surne Bilbao ganó 78-81 en el Olímpic de Badalona en la sexta jornada, ante 7.568 espectadores, y la Penya encadenó su segunda derrota en la competición. Rubio fue titular y terminó eliminado por cinco faltas personales en el minuto 37.

Un punto para llegar y 13 al final del partido

Rubio solo necesitaba un punto para cruzar la barrera, y el partido dejó una línea completa en 18 minutos y 51 segundos en pista, según el acta oficial de la ACB:

13 puntos

2 de 7 en tiros de dos

1 de 1 en triples

6 de 7 en tiros libres

4 asistencias

2 rebotes

2 recuperaciones

+6 con él en pista

11 de valoración

La crónica oficial de la ACB sitúa su momento más visible al inicio del segundo cuarto, cuando sus acciones permitieron al Joventut igualar el marcador (30-31, minuto 13). Nico Laprovittola fue el máximo anotador verdinegro con 22 puntos y Darrun Hilliard lideró al Surne Bilbao con 17.

2.012 puntos repartidos entre el Joventut y el Barça

El total reúne sus distintas etapas en la Liga Endesa: los primeros años en el Joventut, sus dos ciclos en el Barça y el regreso a Badalona. En total, nueve temporadas en la competición.

Los números de su carrera en la ACB, según los datos de la liga:

2.012 puntos

263 partidos

7,7 puntos por partido de media

Más de 1.000 asistencias

2.947 créditos de valoración, a 53 de los 3.000

El hito coincide con otros registros individuales recientes en la competición, como el de Marcelinho Huertas, que acaba de superar a Nacho Rodríguez como tercer jugador con más partidos de la Liga Endesa.

De 7,7 puntos de media en su carrera a 13,8 en la 2025-26

La media global de 7,7 puntos esconde una evolución clara en sus números. En la temporada 2025-26, Rubio promedió 13,8 puntos en 37 partidos, su mejor registro anotador en una campaña de la Liga Endesa, según la ACB.

En esta última etapa en el Joventut, su valoración media es de 17,3 créditos por partido. Tras las seis primeras jornadas de la 2026-27, se mueve en torno a los 12 puntos y reparte 8,2 asistencias por partido, la mejor cifra de la competición en ese apartado.

La liga añade otro dato sobre su peso en el juego del equipo: cuando está en pista, más de la mitad de las canastas del Joventut llegan tras un pase suyo.

Su tope sigue siendo de 2007: 25 puntos ante el Girona de Marc Gasol

La mejor marca anotadora de Rubio en la Liga Endesa data del 25 de noviembre de 2007. Con 17 años recién cumplidos, firmó 25 puntos y 34 de valoración en la victoria del DKV Joventut ante el Akasvayu Girona de Marc Gasol en el Olímpic (92-73). Su línea, según la ACB:

25 puntos

5 de 6 en tiros de dos

1 de 3 en triples

12 de 12 en tiros libres

4 asistencias

3 recuperaciones

34 de valoración

Ese partido llegó dos años después de su debut. El 15 de octubre de 2005, con 14 años y 11 meses, Aíto García Reneses le dio minutos en la pista del CB Granada en una victoria verdinegra por 72-82. En poco más de cinco minutos sumó dos puntos, una asistencia y dos recuperaciones.

53 créditos de valoración para los 3.000

Con una media de 17,3 de valoración en su etapa actual, la siguiente cifra redonda está a pocos partidos. Rubio tendrá la primera ocasión de acercarse a ella en la séptima jornada: el Asisa Joventut visita a La Laguna Tenerife el domingo 8 de noviembre a las 13:00 horas (12:00 en Canarias).