Jornada 6 de la Liga Endesa: horarios y dónde ver los partidos en TV

Horarios y televisión de la jornada 6 de la Liga Endesa: nueve partidos el sábado 31 y el domingo 1 en DAZN, con el Unicaja-Barça número 150 como cierre.

La jornada 6 de la Liga Endesa se juega el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre con nueve partidos en DAZN, y la cierra el Unicaja–Barça de las 19:00 horas en el Martín Carpena, el partido número 150 entre los dos clubes.

Todos los horarios son peninsulares y salen del calendario de la ACB, que publica cada partido en hora universal: con el horario de invierno ya en vigor, se suma una hora. En Canarias es una hora menos. Como en los horarios de la jornada 5, la ACB asigna los nueve encuentros a DAZN y cita además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV como plataformas; cuatro partidos tienen también emisión en abierto autonómico o en canales de Movistar Plus+.

Sábado 31 de octubre: La Laguna Tenerife, la mejor defensa, visita A Coruña

18:00 horas : Casademont Zaragoza vs FIATC Girona. TV: DAZN.

: Casademont Zaragoza vs FIATC Girona. TV: DAZN. 19:30 horas : UCAM Murcia vs iLERNA Lleida. TV: DAZN.

: UCAM Murcia vs iLERNA Lleida. TV: DAZN. 21:00 horas (20:00 en Canarias): Leyma Coruña vs La Laguna Tenerife. TV: DAZN y Vamos (Movistar Plus+).

Domingo 1 de noviembre: derbi gallego por la mañana y Unicaja-Barça para cerrar

12:00 horas : Asisa Joventut vs Surne Bilbao. TV: DAZN, TV3/3Cat y ETB2.

: Asisa Joventut vs Surne Bilbao. TV: DAZN, TV3/3Cat y ETB2. 12:00 horas : Monbus Obradoiro vs Río Breogán. TV: DAZN y TVG.

: Monbus Obradoiro vs Río Breogán. TV: DAZN y TVG. 12:30 horas : Real Madrid vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN.

: Real Madrid vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN. 17:00 horas : Kosner Baskonia vs Kids&Us Manresa. TV: DAZN y Vamos 2 (Movistar Plus+).

: Kosner Baskonia vs Kids&Us Manresa. TV: DAZN y Vamos 2 (Movistar Plus+). 18:00 horas : MoraBanc Andorra vs Valencia Basket. TV: DAZN.

: MoraBanc Andorra vs Valencia Basket. TV: DAZN. 19:00 horas: Unicaja vs Barça. TV: DAZN.

Las claves de la jornada, con el Real Madrid como único invicto

Real Madrid : es el único equipo invicto (5-0) y el líder, con +117 de diferencia de puntos, según la clasificación de la ACB. Recibe al San Pablo Burgos, duodécimo con 2-3.

: es el único equipo invicto (5-0) y el líder, con +117 de diferencia de puntos, según la clasificación de la ACB. Recibe al San Pablo Burgos, duodécimo con 2-3. La Laguna Tenerife : segunda con 4-1, encadena cuatro victorias tras perder en el estreno ante el Casademont Zaragoza (80-81) y es el equipo que menos puntos recibe, 386 en cinco partidos (77,2 por encuentro). Su rival, el Leyma Coruña, va 1-4.

: segunda con 4-1, encadena cuatro victorias tras perder en el estreno ante el Casademont Zaragoza (80-81) y es el equipo que menos puntos recibe, 386 en cinco partidos (77,2 por encuentro). Su rival, el Leyma Coruña, va 1-4. Unicaja-Barça : los dos llegan con 3-2. El Unicaja suma tres triunfos seguidos tras dos derrotas iniciales; el Barça ganó su último partido liguero, 99-81 al Casademont Zaragoza. En el historial, 46 victorias malagueñas y 103 azulgranas, según los datos del partido 150 entre ambos .

: los dos llegan con 3-2. El Unicaja suma tres triunfos seguidos tras dos derrotas iniciales; el Barça ganó su último partido liguero, 99-81 al Casademont Zaragoza. En el historial, 46 victorias malagueñas y 103 azulgranas, según . Derbi gallego en Santiago : Monbus Obradoiro y Río Breogán llegan empatados a 3-2: el Breogán es sexto y el Obradoiro, undécimo.

: Monbus Obradoiro y Río Breogán llegan empatados a 3-2: el Breogán es sexto y el Obradoiro, undécimo. Kids&Us Manresa : el único equipo sin victorias (0-5) visita al Kosner Baskonia, tercero con 3-2.

: el único equipo sin victorias (0-5) visita al Kosner Baskonia, tercero con 3-2. Valencia Basket: cuarto con 3-2, visita al MoraBanc Andorra, que va 1-4.

Nueve equipos comparten el balance de 3-2, del tercer al undécimo puesto, según la clasificación de la ACB.

Después, la jornada 7

La jornada 7 arranca el sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas con el Kids&Us Manresa-Monbus Obradoiro y la cierra el domingo 8 el Real Madrid-UCAM Murcia, a las 19:00 horas.