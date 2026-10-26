El Real Madrid bate el récord de triples de la ACB con 24 en Lleida y Llull supera a Navarro

El Real Madrid bate el récord histórico de triples de la ACB con 24 ante el Lleida (86-122) y Sergio Llull suma 690 partidos de Liga, máximo con un mismo club.

El Real Madrid firmó este domingo 25 de octubre la mejor marca de triples de la historia de la Liga Endesa: 24 canastas de tres puntos en 45 intentos (53%) en su victoria por 86-122 ante el iLERNA Lleida en el Barris Nord, en la jornada 5. En el mismo partido, Sergio Llull disputó su encuentro liguero número 690 con el club blanco, el máximo de cualquier jugador con un mismo equipo en la competición.

Según los datos de la ACB, el conjunto de Pedro Martínez supera los 23 triples que compartían el Unicaja (2024-25, precisamente ante el Real Madrid) y el Kosner Baskonia (2025-26, ante el Manresa). La liga dedicó una pieza específica al récord histórico de triples, que llegó en el último segundo con un lanzamiento de Theo Maledon sobre la bocina.

Es su tercer hito exterior en siete días. El domingo anterior había batido su mejor marca de club en Liga Endesa con 20 triples (20 de 42) ante el Surne Bilbao Basket, y tres días después anotó 21 en la pista del Maccabi para firmar también su tope en la Euroliga, como recogió Solobasket en la remontada del Real Madrid ante el Maccabi con 21 triples.

44 triples en dos jornadas y dos tiradores con siete

La ACB añade otros registros a la exhibición. El Real Madrid suma 44 triples en dos jornadas consecutivas de Liga Endesa (20 ante el Bilbao y 24 ante el Lleida), la mayor cifra de un mismo equipo en jornadas seguidas. El mejor registro anterior pertenecía al Unicaja, con 37 entre las jornadas 24 (23) y 25 (14) de la temporada 2024-25.

Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot anotaron siete triples cada uno. Según la liga, es la segunda vez en la historia de la competición que dos compañeros alcanzan esa cifra en el mismo partido, y la anterior también tuvo al Real Madrid como protagonista, con Sergio Llull (7 de 9) y Jaycee Carroll (7 de 11).

Luwawu-Cabarrot, Máximo Anotador Endesa la pasada temporada con el Baskonia, firmó 31 puntos, 5 rebotes y 35 de valoración en 24 minutos, todos ellos topes personales en la Liga Endesa, igual que sus 7 triples en 9 intentos. Sus 20 puntos en el último cuarto son la mayor anotación en un periodo desde los 22 de Conner Frankamp en marzo de 2024, según la ACB. Fue elegido Jugador de la Jornada por primera vez. Maledon terminó con 27 puntos y 31 de valoración.

Llull deja atrás a Navarro

Sergio Llull saltó a la pista al inicio del segundo cuarto para jugar su partido 690 de Liga con el Real Madrid, superando los 689 de Juan Carlos Navarro con el Barcelona, según el club. Una semana antes había superado los 7.000 puntos como madridista.

La victoria, la octava consecutiva entre Liga Endesa y Euroliga, deja al Real Madrid como líder en solitario con un balance de 5-0. El iLERNA Lleida encadena cuatro derrotas seguidas, en una tarde en la que Oriol Paulí alcanzó los 2.000 puntos en la ACB.

“Fue un partido duro. La diferencia en el marcador no es real por cómo ha sido el partido”, afirmó Pedro Martínez en sala de prensa, antes de explicar: “Meter tantos triples en el último cuarto ha hecho que la diferencia en el marcador sea exagerada y que no refleje totalmente la igualdad que ha habido en el partido”. Y añadió: “No es momento ahora, por el partido de hoy o por la semana, de sacar pecho. Hay que seguir con los pies en el suelo y con humildad”.

Doble jornada de Euroliga

El Real Madrid visita al Kosner Baskonia en el Buesa Arena el martes 27 de octubre, a las 21:00 horas, en la octava jornada de la Euroliga. El jueves 29 recibe al Fenerbahce en el Movistar Arena a las 20:45 horas.