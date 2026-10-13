¿Llego su momento en el Real Madrid? El mazazo que pone en el disparadero a la perla blanca

La llegada de Pedro Martínez al Real Madrid Baloncesto suponía toda una revolución en el entramado táctico del equipo. Las transformaciones presagiaban cambios de rol y todas las miradas estaban puestas en piezas que estaban ciertamente desaprovechadas. Los Theo Maledon, Gabriele Procida, Andrés Feliz parecían poder coger aún más galones.

¿Su irrupción en el Real Madrid Baloncesto?

El rol de muchos jugadores del Real Madrid Baloncesto ha cambiado. Algunos claros ejemplos eran el de Theo Maledon para bien o Gaby Deck para mal. La posición de alero ya estaba en duda con el argentino por debajo de las expectativas, pero su lesión ha acabado de sacudir el avispero. En mitad de unos fuertes rumores de mercado que apuntan a la NBA, un jugador pide paso.

John Konchar lleva días estando en el candelero del Real Madrid Baloncesto. Ya antes de la fatídica lesión de Gaby Deck parecía que podría acabar llegando. Con el argentino KO por un problema de larga duración, los rumores se acrecentan. Sin embargo, en mitad de todo este embrollo, un tres ya en plantilla como Gabriele Procida decide decirle a Pedro Martínez que está listo.

Gabriele Procida y su momento

Muchos ya habían pensado que la relevancia de Gabriele Procida en el Real Madrid Baloncesto de la mano de Pedro Martínez podría cambiar. Sin embargo, el inicio de curso del italiano ha sido discreto y en varias ocasiones ha acabado siendo el descarte. Ahora, justo en mitad del maremagnum de rumores y la lesión de Deck, se marca una actuación excelente en ACB. Sus 15 puntos, mates espectaculares y +24 con él en pista fueron su carta para postular a la rotación.

🤯 Qué exhibición de potencia…



¡El 𝙫𝙪𝙚𝙡𝙤 𝙨𝙞𝙣 𝙢𝙤𝙩𝙤𝙧 de GABRIELE PROCIDA se queda con la corona en el Top5 GWM de la J3! 😱👑



¡QUÉ SALVAJADA DEL JOVEN ITALIANO! 🤌🇮🇹



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A muchos ya les extrañaba el rol de Gabriele Procida en este Real Madrid Baloncesto, sobre todo sin que Deck y Okeke estuvieran excelsos. Está claro que a Pedro Martínez le gustan los exteriores con mano de tres puntos y el italiano no es del todo seguro. Sin embargo, muchos pensaron que conseguiría darle labores de pisar pintura en transición, algo en lo que sí es bueno y que también gusta al coach catalán. Ha tardado, pero quizás esté cerca esa nueva versión del jugador.