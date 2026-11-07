Ibon Navarro asalta El Pireo: el Estrella Roja gana a Olympiacos (57-62) antes de visitar al Real Madrid

El Estrella Roja de Ibon Navarro gana 57-62 en la pista de Olympiacos, suma tres victorias seguidas en la Euroliga y visita al Real Madrid el jueves 12 de noviembre.

El Estrella Roja de Ibon Navarro ganó el viernes 6 de noviembre en la pista de Olympiacos por 57-62, en la décima jornada de la Euroliga. El técnico vitoriano suma su tercera victoria seguida, coloca al conjunto de Belgrado en el grupo de seis equipos con 7-3 que persigue al Panathinaikos y llega lanzado a su próxima cita: el jueves 12 de noviembre en la pista del Real Madrid.

Un 22-40 al descanso y un final de infarto

El Estrella Roja construyó la victoria en la primera mitad. Ganó el primer cuarto por 11-19 y el segundo por 11-21, de modo que se marchó al vestuario con un 22-40 en el marcador. Olympiacos reaccionó tras el descanso (19-11 en el tercer cuarto y 16-11 en el último) y se puso a dos puntos, 55-57, a menos de dos minutos del final. Una canasta de Christian Koloko y un triple de Chris Jones cerraron el partido.

Según la estadística oficial de la Euroliga, el máximo anotador visitante fue Jordan Nwora, con 18 puntos, 13 rebotes, 3 robos y 23 de valoración. Chris Jones añadió 10 puntos con 2 de 3 en triples, y Koloko firmó 6 puntos, 3 rebotes, 2 robos y un tapón. El Estrella Roja perdió 22 balones.

En Olympiacos, Sasha Vezenkov anotó 27 puntos, con 6 rebotes y 28 de valoración. El equipo de Georgios Bartzokas se quedó en un 5 de 36 en triples: Evan Fournier, autor de 12 puntos, firmó un 2 de 12 desde la línea de tres y Vezenkov un 3 de 10, mientras que el resto de la plantilla falló sus 14 intentos. Los griegos capturaron 18 rebotes ofensivos y anotaron 8 de 15 tiros libres.

Ibon Navarro felicita a su equipo por sobrevivir

Ibon Navarro felicitó a sus jugadores por sobrevivir y ganar un partido que, a su juicio, tuvo dos partes diferentes, según recogió el diario serbio Telegraf. El técnico atribuyó la reacción de Olympiacos tras el descanso a la falta de control del rebote defensivo y al número de pérdidas de su equipo, que dieron al rival demasiadas oportunidades para correr y anotar en segundas opciones, y señaló que el triple final de Chris Jones decidió el encuentro.

El técnico vitoriano también rebajó la euforia: admitió que todos hablan de los playoffs, pero recordó que no se puede pensar en eso en la décima jornada, sobre todo con muchas cosas por corregir.

Bartzokas, por su parte, asumió la derrota. “No hay excusa. Por cómo hemos jugado, no merecíamos ganar. Recortamos la diferencia en la segunda parte y el partido se decidió en una posesión”, afirmó el entrenador griego, en declaraciones recogidas por Eurohoops y traducidas por Solobasket.

Seis equipos con 7-3 tras el Panathinaikos

Tras la décima jornada, el Panathinaikos lidera en solitario con 8 victorias y 2 derrotas. Por detrás, seis equipos empatan con 7-3: Estrella Roja, segundo, Valencia Basket, Fenerbahçe, Olympiacos, Dubái y Barça. El Estrella Roja, que encadena triunfos ante Maccabi, Bayern y Olympiacos desde su derrota en el derbi de Belgrado ante el Partizan, ha ganado tres de sus cuatro partidos a domicilio en esta Euroliga.

El Real Madrid es octavo con 6-4, después de que cayó ante el Panathinaikos (112-115) el miércoles 4 de noviembre en la jornada 10.

Real Madrid vs Estrella Roja, el jueves

El Estrella Roja de Ibon Navarro visitará al Real Madrid en la undécima jornada de la Euroliga el jueves 12 de noviembre, a las 21:00 horas.