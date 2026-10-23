Peñarroya gana a Ibon Navarro en el derbi de Belgrado tras una prórroga

El Partizan de Joan Peñarroya ganó 85-82 en la prórroga al Estrella Roja de Ibon Navarro en el derbi de Belgrado de la Euroliga, con 26 puntos de Carlik Jones.

Joan Peñarroya se llevó el duelo de entrenadores españoles en el derbi de Belgrado: su Partizan ganó 85-82 al Estrella Roja de Ibon Navarro tras una prórroga, el jueves 22 de octubre, en la séptima jornada de la Euroliga. Es el primer derbi europeo de la temporada entre los dos clubes de la capital serbia, con un técnico español en cada banquillo, como había adelantado Marca en la previa.

El partido se jugó en el Belgrade Arena ante 19.102 espectadores, según la ficha oficial de la Euroliga, que incluye a otro español en la pista: el árbitro Carlos Peruga formó parte del trío arbitral junto a Borys Ryzhyk y Thomas Bissuel.

Del +15 del Partizan al 25-10 del Estrella Roja en el último cuarto

Según los parciales de la Euroliga, el equipo de Peñarroya se fue al descanso 52-38 y entró en el último cuarto 65-50. El Estrella Roja ganó ese periodo 25-10 para forzar la prórroga con 75-75, y el Partizan se impuso 10-7 en el tiempo extra. BasketNews relata que el conjunto de Navarro llegó a mandar 82-79 en la prórroga, pero triples consecutivos de Carlik Jones y Alessandro Pajola pusieron el 85-82 a 17 segundos del final, sin que el Estrella Roja llegara a lanzar después.

Según la estadística oficial de la Euroliga, los mejores números fueron estos:

Carlik Jones (Partizan): 26 puntos con 10 de 17 en tiros de campo, 4 rebotes, 5 asistencias y 28 de valoración.

Lamar Stevens (Partizan): 16 puntos. Kevarrius Hayes sumó 13 puntos, 8 rebotes y 3 tapones.

Chris Jones (Estrella Roja): 22 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 23 de valoración.

Jordan Nwora (Estrella Roja): 16 puntos y 8 rebotes. Semi Ojeleye añadió 13.

Por equipos, el Partizan anotó 26 de 38 tiros de dos, y el Estrella Roja metió 20 de 27 tiros libres, según la misma estadística oficial.

Peñarroya: “Es imposible ganar solo con él”

“Tuvimos momentos buenos y malos. Creo que hemos ganado merecidamente, pero está claro que el Estrella Roja jugó muy bien, sobre todo en el último cuarto. Entonces tuvimos muchos problemas en ataque, para compartir el balón y atacar de forma parecida a como lo hacíamos antes”, afirmó Peñarroya en la rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la agencia serbia Beta y traducidas por Solobasket.

Sobre su máximo anotador, el técnico catalán añadió: “Está claro que Carlik es muy importante para nosotros, pero solo con él es imposible ganar en una Euroliga como esta”.

Navarro lamenta la primera parte del Estrella Roja

“Felicito al Partizan por la victoria. Creo que durante la mayor parte del partido fueron muy buenos. Dominaron en la primera parte, mientras que nuestra primera parte fue muy decepcionante”, reconoció Ibon Navarro, en declaraciones recogidas por Beta y traducidas por Solobasket. El técnico vitoriano señaló que tuvieron ocasión de ganar antes de la prórroga y que, ya en el tiempo extra, dos rebotes ofensivos fueron decisivos.

Antes del salto inicial, aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas, según BasketNews; la seguridad intervino y el grupo afectado volvió a su sitio minutos después.

Los dos españoles, con balance 4-3

Según Beta, el Partizan cortó una racha de tres derrotas seguidas y el Estrella Roja, una de cuatro victorias, de modo que ambos quedan con 4-3. Toda la actualidad de los banquillos y plantillas, en nuestra página de rumores de la Euroliga.

La octava jornada llega la semana próxima, ya con el horario de invierno (los relojes se retrasan una hora el domingo 25 de octubre). Según el calendario oficial, el Estrella Roja de Navarro recibe al Maccabi Tel Aviv el martes 27 de octubre a las 20:00 horas, y el Partizan de Peñarroya visita al ASVEL en Lyon el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas, ambas horas peninsulares.