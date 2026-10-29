Real Madrid vs Fenerbahçe: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Real Madrid recibe al Fenerbahçe el jueves 29 de octubre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, con nueve victorias seguidas y sin Nick Smith Jr.

El Real Madrid recibe al Fenerbahçe este jueves 29 de octubre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, en la jornada 9 de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez llega con nueve victorias seguidas y sin Nick Smith Jr., ante el conjunto de Sarunas Jasikevicius, uno de los rivales que mejor defienden en la competición.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Fenerbahçe

Partido: Real Madrid vs Fenerbahçe, jornada 9 de la Euroliga.

Real Madrid vs Fenerbahçe, jornada 9 de la Euroliga. Día: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. Hora: 20:45 horas (hora peninsular).

20:45 horas (hora peninsular). Lugar: Movistar Arena, Madrid.

Movistar Arena, Madrid. TV: Vamos, canal de Movistar Plus+, según el Real Madrid.

Nueve victorias seguidas y la segunda mejor defensa enfrente

El Real Madrid encadena nueve triunfos consecutivos entre la Liga Endesa y la Euroliga, cinco de ellos en la competición europea. El último llegó el martes en Vitoria, donde ganó 86-104 al Baskonia. En el Movistar Arena sigue invicto esta temporada.

Según la Euroliga, el conjunto blanco es sexto con un balance de 5-3 tras la jornada 8, mientras que el Fenerbahçe es cuarto con 6-2, una victoria más que los de Pedro Martínez y una menos que el líder, el Panathinaikos (7-1). El equipo turco encaja 74,3 puntos por partido, la segunda mejor cifra de la Euroliga, ha ganado sus cinco partidos en casa y solo suma una victoria a domicilio, ante el Olympiacos.

El Fenerbahçe llega a Madrid tras perder el martes ante el Valencia Basket (86-78 en el Roig Arena). Su plantilla reúne en el perímetro a Larkin, Baldwin IV, Forrest, Shields, Clyburn y Horton-Tucker, con Key como referencia interior.

Nick Smith Jr. seguirá de baja unos días

El Real Madrid no podrá contar con Nick Smith Jr. El escolta estadounidense, que ya fue baja en Vitoria, se hizo daño en la planta del pie derecho el pasado domingo en la pista del Lleida. Según AS, seguirá fuera de la dinámica del equipo unos días y puede perderse alguna jornada más, aunque en principio la lesión no es importante.

Jantunen: “Va a ser una batalla por ver quién juega a su manera”

Mikael Jantunen, que según AS militó el curso pasado en el Fenerbahçe a las órdenes de Jasikevicius, definió el partido como un choque de estilos en la rueda de prensa previa del miércoles. “Son dos tipos diferentes de equipos que quieren jugar a un tipo diferente de baloncesto. Va a ser una batalla por ver quién juega a su manera, quién determina el ritmo del partido”, explicó el ala-pívot finlandés.

Pradilla también destacó el nivel del rival. “Espero un partido que hasta el final va a estar muy competido. Ellos son un gran equipo y este año vienen haciendo las cosas muy bien”, afirmó en declaraciones difundidas por el club.

Después, el San Pablo Burgos en la Liga Endesa

Tras el partido ante el Fenerbahçe, el Real Madrid vuelve a la Liga Endesa: recibe al San Pablo Burgos el domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas en la jornada 6.