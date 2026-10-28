Mirotic, a pruebas por un pinchazo en el aductor tras el 86-78 del Valencia Basket al Fenerbahçe

Mirotic se hará pruebas este miércoles por un pinchazo en el aductor que no le dejó acabar el 86-78 del Valencia Basket al Fenerbahçe, con 23 puntos de TJ Shorts.

Nikola Mirotic se someterá este miércoles a pruebas médicas por un pinchazo en el aductor que le impidió terminar el partido del martes, en el que el Valencia Basket ganó 86-78 al Fenerbahçe en el Roig Arena, en la octava jornada de la Euroliga. El equipo de Xavi Albert, con 23 puntos de TJ Shorts, suma su sexta victoria (6-2) y espera el diagnóstico del internacional español antes de visitar al Barça el viernes.

Xavi Albert, sobre Mirotic: “Veremos si llega para el Palau”

Mirotic notó molestias en la pierna izquierda en los minutos finales y ya no volvió a la pista. El entrenador lo explicó en la rueda de prensa posterior: “Mirotic ha sentido un pinchazo en el aductor y se hará pruebas este miércoles. Veremos si llega para el Palau”, afirmó, en declaraciones recogidas por Superdeporte.

Albert insistió en que la decisión de sentarlo fue de precaución: “Nikola tiene un pinchazo del que no sabemos el alcance, es una molestia que le ha impedido acabar el partido, aunque quería jugar y saltar a la pista, pero hemos visto que había riesgo y hemos optado por sacarlo”, explicó, según el mismo diario. El técnico recordó además que Reuvers sigue de baja y “está en su proceso de recuperación”.

Según Superdeporte, las pruebas deben aclarar si el pinchazo se queda en una molestia o si existe algún tipo de lesión muscular. Hasta su retirada, Mirotic había firmado 12 puntos con 6 de 6 en tiros de dos, 5 rebotes (3 de ellos ofensivos) y 16 de valoración en algo más de 16 minutos, según los datos de la Euroliga.

Shorts lidera y el Valencia Basket gana la batalla del rebote ofensivo

TJ Shorts fue el máximo anotador del partido con 23 puntos, con 7 de 12 en tiros de dos y 9 de 10 en tiros libres, y 25 de valoración, según los datos de la Euroliga. Kameron Taylor y Armoni Brooks sumaron 16 puntos cada uno, el segundo con 3 triples y 7 rebotes, y Neal Sako aportó 9 puntos y 10 rebotes, 5 de ellos en ataque.

El equipo valenciano capturó 21 rebotes ofensivos por 11 del Fenerbahçe (49 a 34 en el total), con solo 8 asistencias frente a las 18 del rival. “El rebote ofensivo ha sido una de las claves para sacar adelante el partido”, reconoció Albert.

El Valencia Basket llegó al último cuarto con 60-46 en el marcador, pero el Fenerbahçe ganó ese periodo por 26-32 y, según la crónica del club, llegó a ponerse por delante a dos minutos y medio del final. Shorts y un triple de Brooks desde la esquina cerraron el triunfo. En el equipo de Sarunas Jasikevicius destacaron Wade Baldwin IV (19 puntos), Shavon Shields (18) y Will Clyburn (15, con 4 triples). El partido reunió a 13.177 espectadores.

Seis victorias en ocho jornadas antes de visitar al Barça

Con este resultado, el Valencia Basket suma seis triunfos y dos derrotas en la Euroliga, según los datos de la competición: solo ha perdido en casa ante el Olympiacos (97-102) y el Maccabi (88-91). Es su segunda victoria de la semana doble, después de ganar en París con 25 puntos de TJ Shorts el pasado viernes.

“Ha sido una importante victoria, no solo por sumar una más a la clasificación, sino por la manera en la que ha sido, contra la que ha sido y con un final de partido así”, valoró Albert, que también dejó una frase sobre su plantilla: “Me voy a cualquier batalla con ellos”.

El Valencia Basket visita al Barça en la novena jornada de la Euroliga el viernes 30 de octubre, a las 20:30 horas, en el Palau Blaugrana, con la presencia de Mirotic pendiente del resultado de las pruebas de este miércoles.