El Unicaja-Barça del 1 de noviembre roza el lleno en el Carpena; antes, visita a Lugo

Quedan menos de 200 entradas para el Unicaja-Barça del 1 de noviembre en el Carpena, según La Opinión de Málaga. Antes, el equipo de Vidorreta visita al Breogán en Lugo.

El Unicaja–Barça del domingo 1 de noviembre camina hacia el lleno en el Martín Carpena: a diez días del partido quedan menos de 200 entradas a la venta, según La Opinión de Málaga. Antes, el equipo de Txus Vidorreta cierra su gira a domicilio este domingo 25 de octubre en Lugo, ante el Río Breogán de Francis Alonso y Luis Casimiro.

El lleno es, por ahora, una previsión del periódico y no un anuncio del club. El diario malagueño, en una información de Emilio Fernández publicada el jueves 22 de octubre a las 14:15 horas, explica que el ritmo de venta invita a pensar que tarde o temprano se colgará en el Carpena el cartel de “no hay billetes”, y añade que todavía quedan entradas en todas las zonas del pabellón.

Menos de 200 entradas y precios de 20 a 95 euros

Según La Opinión de Málaga, en la venta general las entradas de adulto cuestan entre 30 y 95 euros, las de jóvenes parten de 25 euros y las infantiles, de 20 euros. La Tribuna es la zona más cara. El club puso a la venta las entradas de noviembre con un anuncio en su web en el que fija el partido ante el Barça a las 19:00 horas del domingo 1 de noviembre.

El partido corresponde a la sexta jornada de la Liga Endesa y supondrá la vuelta del Unicaja a su pista tras más de tres semanas, después de recibir al MoraBanc Andorra y encadenar tres salidas seguidas: Manresa, Pardubice (República Checa) y Lugo. El Barça llegará con Olek Balcerowski, que cambió Málaga por Barcelona el pasado verano, recuerda el periódico. Tras un arranque marcado por las lesiones, como contó Solobasket, el Unicaja suma cuatro victorias seguidas entre la Liga Endesa y la BCL, según el diario.

Antes, el Breogán en el Pazo dos Deportes

El calendario oficial de acb.com sitúa el Río Breogán-Unicaja de la quinta jornada el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas, ya con el horario de invierno, que entra en vigor esa misma madrugada. Lo televisan DAZN y Movistar Plus+, según la previa del club malagueño.

Según los resultados de acb.com, el Unicaja va 2-2 en la Liga Endesa: perdió ante el Real Madrid (89-87) y La Laguna Tenerife (75-80) y ganó al MoraBanc Andorra (92-84) y en la pista del Kids&Us Manresa (72-84). El Breogán va 3-1, con triunfos ante el Asisa Joventut (110-104), el Manresa (95-101) y el FIATC Girona (115-92), y una derrota en Andorra (108-102). La previa del Unicaja lo sitúa tercero y destaca que ha pasado de los 100 puntos en sus cuatro partidos, con una media de 107.

Francis Alonso, Casimiro y el récord de Vidorreta

Francis Alonso, escolta formado en la cantera de Los Guindos, promedia 19,5 puntos, segundo de la Liga Endesa y mejor anotador nacional, según la previa del club, y fue Jugador de la Jornada 3 ante el Girona. La Opinión de Málaga lo señala como la principal amenaza del equipo lucense.

En el banquillo gallego está Luis Casimiro, que dirigió al Unicaja en 144 partidos en dos etapas, con 82 victorias y 62 derrotas, según el club. Los datos de la previa dejan además estas cifras:

Txus Vidorreta llegará a 746 partidos dirigidos en la Liga Endesa y superará a Manel Comas como cuarto entrenador con más encuentros de la historia, justo por detrás de Casimiro (820).

El Unicaja perdió sus dos últimas visitas a Lugo (81-79 en 2025 y 98-82 en 2026), aunque su balance allí es de 11 victorias y 8 derrotas.

En fase regular de la Liga Endesa, el Unicaja suma 26 victorias y 11 derrotas ante el Breogán.

El Unicaja juega en Lugo el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas y recibe al Barça en el Martín Carpena el domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas.