¿Quién es el equipo más castigado por las lesiones? Unicaja ya juega contra diciembre

Contar lesionados no basta para saber quién está peor. Hay que medir cuánto tiempo estarán fuera, qué posiciones dejan vacías y qué obliga a hacer cada baja en los despachos. Con ese criterio, Unicaja es el candidato más claro a equipo más perjudicado en este arranque de ACB. Díaz, Tyson Pérez, Nzosa y Kalinoski no forman una lista: forman un problema de construcción de plantilla.

El problema no son cuatro nombres, sino cuatro funciones

Alberto Díaz estará entre seis y ocho semanas fuera por una lesión muscular. Nzosa afronta alrededor de tres meses de baja y Tyson Pérez arrastra un problema que puede requerir cirugía. Kalinoski, además, ha comenzado el curso saliendo de una lesión de tobillo. La lesión de Díaz ante el Real Madrid fue el golpe más visible, pero llegó sobre una plantilla que ya estaba condicionada.

Otros equipos también tienen enfermería. El Barça empezó sin Nebo, Makoundou y Evbuomwan; Joventut ha perdido a Tomic. La diferencia está en la combinación de duración y estructura. Díaz no es solo un base: es capitán, defensor de referencia y cupo. Tyson y Nzosa no son dos ausencias equivalentes: reducen una pintura que ya estaba pendiente de completar. Cada baja obliga a resolver una necesidad distinta.

Por eso el impacto económico importa. Solobasket ha explicado que las lesiones largas son las que más tensionan el presupuesto porque el club mantiene el coste del jugador y puede necesitar un sustituto. En un análisis reciente, las bajas de más de 28 días aparecen como las más costosas. Unicaja tiene varias situaciones que entran precisamente en ese terreno.

El mercado no corrige la plantilla: compra tiempo

El primer movimiento fue Matt Thomas. Firmó por dos meses, con opción de continuar, para cubrir la ausencia de Kalinoski. La fórmula ya dice mucho: no es una apuesta de temporada, sino un puente. Su llegada a Málaga permite competir ahora y aplazar una decisión hasta finales de noviembre, cuando el estado real del perímetro será mucho más claro.

Pero Thomas resuelve tiro exterior, no centímetros. El problema interior existía incluso antes de que las lesiones apretaran y por eso aparecieron nombres como Yankuba Sima. Después se añadió Killian Tillie, pese a sus propios antecedentes físicos. Que Unicaja valore perfiles tan distintos indica que no busca una pieza concreta: busca una oportunidad de mercado que encaje con el calendario. El interés por Tillie y otras alternativas muestra que la puerta sigue abierta.

La ausencia de Díaz tampoco obliga necesariamente a fichar otro base. Pantzar y Perry pueden repartir dirección durante unas semanas. Ahí está la clave: si el club gasta ahora una ficha en cubrir cada lesión, puede terminar con una plantilla sobredimensionada cuando regresen los titulares. La estrategia más lógica es cubrir solo aquello que amenaza con seguir siendo déficit en diciembre.

🚨 ¡FICHAJE!



🏀 Matt Thomas, refuerzo para el perímetro malagueño



➡️ El escolta firma para los 2 próximos meses, con opción hasta final de temporada



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Diciembre decidirá si fue mala suerte o un problema de plantilla

A final de año deberían coincidir tres respuestas: Díaz ya habrá vuelto, el contrato inicial de Thomas habrá vencido y Nzosa estará cerca de completar su recuperación. Entonces se sabrá si las lesiones fueron un problema transitorio o si han revelado una carencia más profunda. Unicaja no necesita fichar por tener muchos lesionados; necesita fichar si, cuando estos vuelvan, sigue faltando una función esencial. Por eso diciembre será más importante que octubre: será el momento en que la enfermería deje de dictar decisiones y empiece a hacerlo la plantilla real.