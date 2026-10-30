¡Oficial! Kevin Knox, número 9 del Draft de 2018, ficha por el Unicaja hasta final de temporada

El Unicaja ficha hasta final de temporada a Kevin Knox, ala-pívot de 27 años elegido en el puesto 9 del Draft de 2018, con 320 partidos en la NBA.

El Unicaja ha cerrado el fichaje de Kevin Knox, ala-pívot estadounidense de 2,03 metros y 27 años, hasta el final de la temporada, a falta de pasar el reconocimiento médico. Elegido en el puesto 9 del Draft de 2018 por los New York Knicks, llega a Málaga tras 320 partidos en la NBA en su primera experiencia en Europa.

El club lo anunció este jueves en un comunicado publicado por la ACB. Knox, natural de Phoenix (Arizona), llevará el dorsal 11 y reforzará el juego interior del equipo en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

De novato del año en Kentucky al número 9 del Draft

Knox jugó un solo curso en la Universidad de Kentucky (2017-18), en el que fue elegido novato del año de la Southeastern Conference e incluido en los mejores quintetos de la conferencia. En su primera temporada con los Knicks promedió 12,8 puntos y 4,5 rebotes.

Después pasó por los Atlanta Hawks (2022), los Detroit Pistons (2022-23 y 2023-24), los Portland Trail Blazers (2023) y los Golden State Warriors (2024-25). En total, 320 partidos en la NBA con 7,3 puntos y 2,8 rebotes de media y un 34% en triples, según el comunicado.

La temporada pasada jugó en la G League con los Windy City Bulls, filial de los Chicago Bulls, donde promedió 21,4 puntos, 7,7 rebotes y 2,1 asistencias. Esta pretemporada la empezó con los Orlando Magic.

Su llegada adelanta la salida de Matt Thomas

Según Diario Sur, Knox compartirá posición con Amine Noua. El mismo periódico explica que su ficha de extracomunitario adelanta la salida de Matt Thomas, que firmó un contrato de dos meses que no se renovará, y que el Unicaja todavía busca un pívot, que deberá tener pasaporte comunitario o cotonú porque la otra plaza de extracomunitario la ocupa Cameron Hunt.

El Barça, en el Carpena el domingo

El Unicaja, que llega con un balance de 3-2 en la Liga Endesa tras tres victorias seguidas, recibe al Barça el domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Martín Carpena, en el partido número 150 entre los dos clubes.