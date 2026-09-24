Unicaja quiere llevarse de Valencia Basket a un viejo conocido

No todas las plantillas de la Liga Endesa están cerradas y, con el inicio de la competición oficial cada vez más cerca, el Unicaja Málaga sigue atento al mercado. El conjunto dirigido por Txus Vidorreta quiere reforzar su juego interior con la incorporación de un nuevo pívot, ya que actualmente solo cuenta con Willy Hernangómez y David Kravish como referencias en la posición de 5.

Unicaja quiere fichar desde Valencia Basket

Hace semanas que Unicaja Málaga rastrea el mercado en busca de una nueva referencia para su juego interior, consciente de que la temporada será larga y que contar con efectivos de garantías en la pintura puede marcar diferencias. Sin embargo, hasta ahora no había aparecido un perfil que terminara de convencer en los despachos y al cuerpo técnico. Ese jugador podría ser ahora un viejo conocido del conjunto malagueño: Yankuba Sima, actualmente en las filas de Valencia Basket.

Hace unas horas, Olga Lorente apuntaba que Yankuba Sima está en el radar de varios equipos de la Liga Endesa, especialmente después de la llegada de Nikola Mirotic a Valencia Basket y la posibilidad de que Jasiel Rivero continúe en el conjunto taronja. Entre los posibles destinos aparece ahora Unicaja Málaga, según informa SER Málaga, un club que el pívot gerundense conoce bien después de defender su camiseta durante tres temporadas, entre 2022 y 2025. Sima, formado en el baloncesto universitario estadounidense entre St. John’s y Oklahoma State, podría estar así ante la posibilidad de regresar a Málaga apenas unos meses después de abandonar el club.

Yankuba Sima, último en la rotación

La incorporación de Mirotic también permite a Valencia Basket alcanzar los seis jugadores considerados cupos nacionales, uno más de los cinco que exige la ACB. En este escenario, la salida de Sima dejaría de ser una necesidad para cuadrar la plantilla, por lo que el club taronja estaría dispuesto a escuchar ofertas por el experimentado pívot.

🏀 ACLARO:



Varios equipos @ACBCOM están interesados en Yankuba Sima🇪🇸, pívot del Valencia Basket https://t.co/ZwhdolfdQ7 — Olga Lorente (@OlguitaLorente) September 23, 2026

La pasada temporada, Sima promedió 3 puntos y 1,7 rebotes en la Liga Endesa, mientras que en Euroliga, en su debut en la máxima competición continental, registró 3,2 puntos y 1,5 rebotes en seis partidos. Un papel secundario durante prácticamente todo el curso, siendo la última opción utilizada por Pedro Martínez para la rotación interior de Valencia Basket.