¡Bombazo en China! Ex de Valencia Basket que hizo historia en Granada hace las maletas

El mercado ACB también está dejando movimientos hacia China, con algunos jugadores que han decidido cambiar la Liga Endesa por la CBA en busca de nuevos retos y oportunidades. Una tendencia que añade alternativas al mercado y que evidencia el atractivo que sigue teniendo el baloncesto chino.

Luka Božić se marcha a la liga china

Luka Božić pone rumbo a China después de convertirse en uno de los grandes nombres de la pasada temporada en la Liga Endesa con el Covirán Granada. El alero croata firmó unos destacados 16,2 puntos, 6,6 rebotes, 3,1 asistencias y 24,3 de valoración por partido, números que le situaron entre los candidatos al MVP de la ACB.

Finalmente, Luka Božić ha optado por aceptar la propuesta de los Guangdong Southern Tigers, uno de los clubes de referencia de la CBA china. La decisión supone una nueva experiencia en su carrera y responde también al atractivo de un proyecto que le permite dar el salto al baloncesto asiático, pese a haber contado con el interés de equipos de Euroliga como el Anadolu Efes.

El paso de Luka Božić por Valencia Basket antes de Granada

Luka Božić cerró su etapa en el Covirán Granada después de una temporada sobresaliente en la que se consolidó como una de las principales referencias del equipo. Sin embargo, el descenso del conjunto nazarí a Primera FEB provocó la salida del croata, que quedó disponible en el mercado tras su gran rendimiento y despertó el interés de varios clubes.

Antes de llegar a Granada, el alero tuvo una breve vinculación con el Valencia Basket, que anunció su fichaje, aunque finalmente no llegó a debutar con el conjunto taronja. Su paso por Valencia terminó antes de disputar un solo partido y, posteriormente, encontró en Granada el escenario donde recuperar su mejor versión y convertirse en uno de los jugadores más destacados de la competición.