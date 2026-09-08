Primeros minutos con la camiseta: ¿Ha fichado Valencia Basket una superestrella Euroliga?

Valencia Basket se encuentra en su puesta a punto para iniciar un nuevo curso ilusionante. A no muchos días de tener que medirse al Barça Basket en unas semifinales por el título de Supercopa ACB, ha disputado un encuentro contra Casademont Zaragoza. Los mejores: Omari Moore, TJ Shorts y Dylan Osetkowski.

El Valencia Basket y su nueva estrella

Muchos se preguntaban si Valencia Basket había hecho bien las cosas este verano en el mercado de fichajes. El reto de suplir a un plantel del nivel del mostrado el pasado curso no era sencillo. Las llegadas tienen adeptos y detractores, pero lo que nadie duda es que el jugador que se lleva todas las miradas es el sustituto de Jean Montero, TJ Shorts.

TJ Shorts demostró contra Casademont Zaragoza ser un líder indiscutuble sobre el parquet. Valencia Basket estuvo bajo su batuta y fue uno de los mejores del encuentro. En tan solo 17 minutos de juego firmó 18 de valoración y un +/- de +20 para su equipo con él en pista. Su nivel recordó más al de París, que al de Panathinaikos y muchos aficionados ya se ilusionan con su llegada.

El equipo de los ‘rookies’: el mercado de fichajes y su aval

El mercado de fichajes también estuvo muy bien respaldado, no solo con TJ Shorts. Las actuaciones de Dylan Osetkowski y Jasiel Rivero insuflaron optimismo. Además del brillo de los dos nuevos interiores, Armoni Brooks, que si bien no dejó un gran PIR, fue el máximo anotador del conjunto. Algunos fallos en el lanzamiento, las faltas personales y varias pérdidas no le permitieron dispararse en valoración.

Desde la esquinita D😈LAN pic.twitter.com/51awHEw1Ld — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 7, 2026

En líneas generales el encuentro sirvió de aval al mercado de fichajes de Valencia Basket. Eso sí, la gran ‘mancha en el expediente’ fue la selección de tiro de su gran estrella. TJ Shorts ha vivido momentos complicados ante las defensas de flotación. El jugador taronja no es un tirador fiable, pero, sobre todo, atraviesa un valle de confianza con ello. Más allá de lo que anote o no, la gran preocupación son esos cero triples intentados. Sin duda, la nota negativa del choque.