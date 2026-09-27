Unicaja ya tiene el fichaje deseado que cuenta con una historia de amor en Valencia Basket 

El mercado ACB afronta días de máxima actividad con varios equipos todavía pendientes de cerrar sus plantillas. Entre ellos destaca el Unicaja, que mantiene abiertas dos necesidades urgentes para completar su rotación y continúa rastreando el mercado en busca de soluciones a corto plazo. Una de ellas ya está cubierta con un ex de varios equipos ACB pero falta una pieza en el puzzle muy evidente.

Matt Thomas se convierte en nuevo jugador de Unicaja

Unicaja ha cerrado la incorporación de Matt Thomas para reforzar temporalmente su perímetro ante la baja de Tyler Kalinoski. El escolta estadounidense firma inicialmente por dos meses, con opción de ampliar su contrato hasta final de temporada una vez supere el reconocimiento médico.

Matt Thomas regresa así a la Liga Endesa, donde ya militó en Monbus Obradoiro, Valencia Basket y Covirán Granada. En su última etapa en España promedió 14,6 puntos, 2,3 rebotes y 1,5 asistencias por partido con el conjunto nazarí. Además, cuenta con experiencia en NBA y Euroliga, competición en la que con el ALBA Berlín registró 11 puntos, 2 rebotes y un 44,7 % en triples durante la temporada 2024-25.

El paso de Matt Thomas por Valencia Basket y la otra urgencia de Unicaja

Matt Thomas guarda una relación especial con Valencia Basket, club al que llegó en 2018 después de su gran temporada de debut en la Liga Endesa con Obradoiro. El estadounidense guarda un buen cariño a la entidad y ya dijo que había sido su ciudad favorita durante una gira universitaria por España. Su etapa en el conjunto taronja se prolongó durante una temporada, en la que promedió 11,4 puntos, 1,6 rebotes y 1,6 asistencias, con un destacado 48,5 % de acierto en triples en la Liga Endesa.

Ahora, Unicaja ya ha cubierto temporalmente el puesto exterior con Thomas, pero mantiene abierto el mercado en busca de otro pívot que complete su juego interior. Las lesiones de Tyson Pérez y Yannick Nzosa han reducido las alternativas de Txus Vidorreta en la pintura, por lo que el club malagueño sigue valorando opciones. Entre los nombres que aparecen en el radar está Yankuba Sima, aunque el propio jugador ha manifestado que no contempla salir del conjunto taronja.