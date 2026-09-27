Rompe su silencio sobre su salida de Valencia Basket y Unicaja enciende las alarmas

La planificación del Valencia Basket de cara al mercado ACB podría afrontar nuevos movimientos en los próximos días, especialmente en una plantilla que todavía tiene varios frentes abiertos. La dirección deportiva trabaja con distintas opciones en la pintura que podrían provocar salidas en el juego interior.

Valencia Basket anuncia cambios en la pintura y todo apunta a Yankuba Sima

La posibilidad de que Yankuba Sima regrese al Unicaja ha cobrado fuerza en los últimos días ante la situación del juego interior del Valencia Basket. El pívot catalán, con contrato hasta 2028, no viajó a Estambul para el estreno taronja en la Euroliga y aparece como una de las alternativas que maneja el conjunto malagueño para reforzar la pintura.

El director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, no cerró la puerta a una posible salida y apuntó a los cambios en la rotación interior tras la llegada de Nikola Mirotic y la presencia de Jasiel Rivero: “Las puertas están abiertas tanto para entrar como para salir y, si se da la circunstancia y todas las partes están de acuerdo, lo podemos valorar”.

Yankuba Sima niega los rumores de fichaje

Yankuba Sima ha querido despejar los rumores sobre su futuro y ha dejado claro que, a día de hoy, no contempla abandonar el Valencia Basket. El pívot aseguró en una entrevista con 99.9 ValenciaRadio que no se plantea una salida: “En ningún momento me he planteado marcharme. Sé que puedo aportar en este equipo y a este nivel, no tengo ninguna duda. Es cuestión de tiempo”.

El interior catalán también explicó que cuenta con la confianza del nuevo cuerpo técnico y que Xavi Albert le trasladó desde el verano su intención de contar con él: “Habló conmigo en verano y me dijo desde el primer momento que contaba conmigo“.