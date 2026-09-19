La llegada de Nikola Mirotic sacude Valencia Basket: Salida de un recién llegado y mucho debate

El mercado de fichajes de Valencia Basket no era sencillo. Los taronjas tenían la labor de reformar un plantel sacudido por grandes adioses. Varios han sido los fichajes mediáticos en la entidad. Sin embargo, pocos como el aterrizaje de Nikola Mirotic. Sin embargo, el desembarco del montenegrino ha derivado en un adiós en el conjunto.

Movimientos en las dos direcciones en el mercado de fichajes de Valencia Basket

Valencia Basket ha incorporado en el mercado de fichajes a un Nikola Mirotic que solventa varios problemas de la plantilla. El montenegrino ayuda y mucho en la generación desde poste bajo, la captura de rebotes ofensivos y el tiro exterior. Quizás la leyenda de la Euroliga no viva su mejor momento físico, pero su mano sigue siendo prodigiosa. De ahi que su aterrizaje haya supuesto el adiós de un especialista y es que un recién llegado cogerá el billete de vuelta.

🎬🧡 ¡Mirotić, presentado!



Cas 👉 Nikola Mirotic, presentado en @RoigArena de la mano de @pamesaceramica https://t.co/9G6zyzqACe



Val 👉 Nikola Mirotic, presentat en Roig Arena de la mà de Pamesahttps://t.co/fk28nGOfWo



Eng 👉 Nikola Mirotic, presented at Roig Arena in an… pic.twitter.com/m5UyWeysmf — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 18, 2026

Elias Valtonen aterrizó en el Valencia Basket en este mismo mercado de fichajes. Su continuidad yta estaba adscrita a su rendimiento por su condición de temporero. Sin embargo, finalmente acaba fuera de la entidad ante la llegada de un perfil de ala-pívot con algunas características similares. Eso sí, habrá que ver la adaptación al estilo del equipo.

Elias Valtonen y Niko Mirotic: Estilo vs calidad

La carrera de Nikola Mirotic no es comparable con muchos ala-pívots de la historia de la Euroliga. Siendo eso innegable, llega a un Valencia Basket en el mercado de fichajes en un momento vital muy concreto y a un equipo que practica un juego muy particular. Muchas son las dudas con que el veterano jugador se adapte al juego frenético del equipo. Por contra, Elias Valtonen ya ha demostrado encajar como un guante.

ACB || 🟠🟠 Elias Valtonen no sigue en el Valencia Basket.



El jugador finlandés se ha visto perjudicado por el fichaje de Nikola Mirotic.



Aterrizó en Valencia con un contrato no garantizado tras finalizar su periplo en Granada.#LigaEndesa pic.twitter.com/B4Axa0anrs — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) September 18, 2026

Elias Valtonen fue un movimiento controvertido del mercado de fichajes de Valencia Basket. El jugador llegó en un momento de nerviosismo por la necesidad de perfiles top y eso generó debate. Sin embargo, sus grandes temporadas en un Bàsquet Manresa con el sello Pedro Martínez eran su gran aval. También ha demostrado rendir ante jugadores de la máxima élite en sus encuentro internacionales. Por ello, incluso con el caché que trae Nikola Mirotic hay quien tiene suspicacias del acierto.