Bomba con ‘asterisco’ en el Valencia Basket: Una gran solución y muchas dudas

El mercado de fichajes de Valencia Basket no era sencillo. Los taronjas han tenido que poner remedio a lo que había sido una de las fugas de talento más notorias del conjunto. La dirección deportiva se ha movido con avidez y ha encontrado numerosos jugadores. El consenso entre los aficionados es dispar y la llegada de Nikola Mirotic aviva el debate.

Nikola Mirotic: los pros de una de las grandes bombas del mercado de fichajes

La llegada de Nikola Mirotic al Valencia Basket ha sido una de las noticias más sonadas del mercado de fichajes. No por su elevada edad es menos mediática la información y más con los números que viene dejando el montenegrino en la Euroliga. Los taronjas solucionan con su refuerzo varias de las asignaturas pendientes del periodo de traspasos, aunque no todas las opiniones son en positivo.

Benvingut, Niko! 🧡



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Val 👉 Valencia Basket incorpora a Nikola Mirotic per a la pròxima temporadahttps://t.co/FZLuYKudMV



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Con la llegada de la leyenda Euroliga a Valencia Basket en el mercado de fichajes, el equipo solventa algunas de las pérdidas que tuvo con el adiós de Pradilla. Siendo jugadores muy distintos, con Nikola Mirotic los valencianos ganan un cuatro muy determinante cerca de canasta, sobre todo generando en poste bajo. Además, también suplen el rebote ofensivo que tenía el español y es que el histórico ala-pívot tiene mucha intuición para intuir el rebote y para usar su cuerpo para capturarlo. Todo ello, además, siendo cupo, como el ahora jugador del Real Madrid.

Valencia Basket ficha una estrella veterana, pero las dudas van más allá de la edad

El debate sobre la edad del flamante refuerzo de Valencia Basket en el mercado de fichajes ha orbitado en torno a su edad y su actual rendimiento. Esta circunstancia está ahí. Sin embargo, merece la pena ahondar en cuestiones más profundas. Sobre todo relativas al estilo que viene practicando el equipo y la adaptación que pueda tener Nikola Mirotic. Está por ver cómo se integra en un equipo que apuesta por el ritmo, las defensas agresivas, las líneas altas y la agresividad en rebote. Es ahí donde entra la otra gran pregunta.

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Otra gran pregunta acerca del mercado de fichajes del Valencia Basket pasa por su dirección deportiva. En su momento se quiso apostar por Ndiaye, un cuatro que destaca justo por atributos totalmente opuestos a Nikola Mirotic. En este tramo final, se ficha al montenegrino, con el que solo comparte posición y condición de cupo. Por ello, muchos se preguntan si hay una línea marcada de scouting en cuanto a los perfiles que se incorporan o si ha sido únicamente una oportunidad de mercado suculenta.