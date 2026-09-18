Nikola Mirotic da respuesta a la gran duda de Valencia Basket en la Supercopa Endesa 

El Valencia Basket ha presentado a Nikola Mirotic como uno de sus grandes fichajes para esta temporada, un refuerzo de primer nivel que llega con la expectación puesta en su debut. Sin embargo, el ala-pívot todavía no se encuentra al cien por cien en cuanto a ritmo competitivo y su posible participación en la Supercopa Endesa es una de las principales incógnitas de cara al estreno ante el Barça Basket.

Valencia Basket inscribe a Nikola Mirotic

Nikola Mirotic podrá estrenarse este sábado con el Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa Endesa frente al Barça Basket, después de que el club haya recibido el transfer del AS Mónaco. El ala-pívot montenegrino, que ha sido inscrito en ACB, ya tiene así resuelto el último trámite que impedía su inscripción y estará a disposición de Xavi Albert en el primer título oficial de la temporada.

Su debut llegará, eso sí, con cierta falta de ritmo respecto al resto de sus compañeros, ya que se ha incorporado recientemente al equipo y no está al mismo nivel físico. El propio Mirotic ha reconocido en su presentación que físicamente está preparado para jugar, pero no para asumir mucho protagonismo en pista durante este primer título de la temporada.

¿Hay un plan del Barça Basket para Nikola Mirotic?

El Barça Basket afronta la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Valencia Basket sin conceder un protagonismo especial a Nikola Mirotic. Aleksander Sekulic ha reconocido en rueda de prensa que la presencia del ala-pívot en pista podría obligar a introducir algunos ajustes tácticos, pero sin perder la identidad de correr y mantener la intensidad a lo largo de la pista.

Además, el técnico esloveno, aparte de destacar la experiencia y la calidad de Mirotic, no sabe qué papel tendrá en su estreno con el Valencia Basket debido a su falta de ritmo competitivo. Por su parte, el Barça Basket aún está en fase de construcción, con buena parte de la plantilla renovada este verano y todavía con muchos automatismos por aprender.