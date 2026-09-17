El morbo antes de la Supercopa está servido: ¿Barça Basket intentó el fichaje de Mirotic?

El mercado ACB continúa dejando movimientos importantes de cara a la nueva temporada, con los grandes clubes de la competición perfilando sus plantillas y buscando piezas capaces de marcar diferencias. Entre los nombres que han estado sobre la mesa aparece Nikola Mirotic, que estuvo en la mesa del Barça Basket pero ha terminado firmando un contrato con Valencia Basket.

Barça Basket valoró el fichaje de Nikola Mirotic

El Barça Basket llegó a valorar el regreso de Nikola Mirotic este verano, después de que el ala-pívot se ofreciera al club y alcanzara un acuerdo para desvincularse del AS Mónaco. La entidad azulgrana estudiaba su incorporación como posible sustituto de Shengelia, pero finalmente la operación no salió adelante.

La decisión tuvo como figura clave a Xevi Pujol, nuevo director deportivo del Barça Basket, que descartó la vuelta del hispano-montenegrino por razones deportivas. Según apunta Culemanía, el directivo consideró que el juego de Mirotic, más pausado, no encajaba con el estilo rápido, físico e intenso que quiere implantar el nuevo proyecto dirigido por Aleksander Sekulic. Además, su contratación habría supuesto también un esfuerzo económico importante.

El fichaje de Nikola Mirotic por Valencia Basket

Nikola Mirotic se ha incorporado a Valencia Basket para reforzar el juego interior y aportar experiencia y capacidad anotadora. El ala-pívot regresa así a la ACB después de su etapa en el Barça Basket, donde jugó entre 2019 y 2023 y fue una de las grandes referencias del equipo, antes de que el club azulgrana rescindiera su contrato por motivos económicos.

Su perfil puede encajar en los planes de Xavi Albert, especialmente por su capacidad para abrir el campo y generar ventajas desde el puesto de cuatro. Su amenaza exterior permite combinar el tiro con el juego al poste y puede ofrecer nuevas opciones ofensivas a Valencia Basket. El interior hispano-montenegrino ya ha pasado la revisión médica y podría debutar en la Supercopa Endesa.