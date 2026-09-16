Estos Knicks dan MIEDO: últimos fichajes

Los Knicks han cerrado un acuerdo con John Konchar, que ha aceptado un contrato de un año, según informó Shams Charania.
Konchar también había despertado el interés de Miami, Orlando y Toronto, pero el veterano alero-escolta decidió no esperar una eventual propuesta del Heat. Su llegada eleva a 14 el número de jugadores de Nueva York con contrato estándar. Por el momento, los Knicks no tienen previsto asignar su décimoquinta y última plaza dado que se encuentran cerca del segundo apron.
Free agent forward John Konchar has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup tells ESPN. Konchar is entering his eighth NBA season. pic.twitter.com/gKZ0yDqgBx— Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2026
Un complemento de confianza para los campeones
La naturaleza exacta de las garantías ofrecidas por Nueva York todavía no ha trascendido. En cualquier caso, Konchar cobrará los $6,17 millones de su anterior contrato, cubiertos íntegramente por Minnesota.
A sus 30 años, el alero-escolta llega con un perfil de complemento que encaja a la perfección con el estilo colectivo de los Knicks. Durante sus seis temporadas y media en Memphis, se consolidó como un jugador de rotación fiable, capaz de aportar sin monopolizar el balón.
Eubanks también se suma al camp, pero sin garantías
Los Knicks también han llegado a un acuerdo con Drew Eubanks para un contrato de un año, aunque en este caso sin garantías. El pívot de 29 años tendrá que aprovechar el training camp para convencer al cuerpo técnico, en una competencia formada por cerca de media docena de jugadores.
Con etapas en San Antonio, Portland, Phoenix, Utah, los Clippers y Sacramento, Eubanks promedió la pasada temporada 5,0 puntos, 3,0 rebotes y 0,6 tapones en 13 minutos con los Kings.