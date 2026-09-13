Gran Canaria está de enhorabuena y suma a la lista de fichajes a un canterano que rechaza a la NCAA

La Primera FEB afronta una temporada marcada por la ambición de varios proyectos que buscan dar el salto a la ACB, entre ellos un Gran Canaria que parte como uno de los grandes favoritos. El conjunto insular ha configurado una plantilla de alto nivel para la categoría y continúa moviéndose en el mercado para terminar de apuntalar un equipo diseñado con un objetivo claro: regresar cuanto antes a la máxima categoría del baloncesto español.

Gran Canaria anuncia el regreso de Jakub Urbaniak

El CB Gran Canaria recupera a Jakub Urbaniak después de que el ala-pívot polaco no haya podido cumplir su objetivo de dar el salto al baloncesto universitario estadounidense. El interior, de 23 años, había sido anunciado en julio como nuevo jugador de la BYU, pero finalmente no ha podido incorporarse al conjunto de la NCAA y regresará al proyecto amarillo, que competirá esta temporada en Primera FEB con el objetivo de ascender a la ACB.

Su vuelta supone además un refuerzo importante para el juego interior del Gran Canaria. La pasada temporada, Urbaniak disputó la Eurocup con el Śląsk Wrocław, donde promedió 7,7 puntos, 4,7 rebotes y 8,9 créditos de valoración por partido. Su juventud y capacidad para aportar en diferentes facetas convierten su regreso en una buena noticia para el conjunto insular, que incorpora así a un jugador con experiencia europea y margen de crecimiento.

Jakub Urbaniak, más juventud y alternativas para el juego interior del Gran Canaria

La planificación del Gran Canaria para su regreso a Primera FEB gana ahora una pieza que inicialmente parecía fuera del proyecto. El club había construido una plantilla con una importante presencia de jugadores nacionales, pero la lesión de Miquel Salvó reducía el margen de maniobra en este sentido. El regreso de Urbaniak permite completar el grupo con un jugador que aporta una alternativa más al técnico Francesco Tabellini en una posición que necesitaba juventud.

Su incorporación también modifica el equilibrio del juego interior. La plantilla presentaba una media de edad elevada entre sus interiores, mientras que Urbaniak, con 23 años, introduce piernas, capacidad física y margen de crecimiento. Para el Gran Canaria, recuperar a un jugador que ya conocía el club supone así un refuerzo inesperado que mejora las rotaciones y aporta más recursos al equipo.