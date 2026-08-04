¡El fichaje más deseado por Savignani! Gran Canaria consigue a su escudero en ACB

El Dreamland Gran Canaria continúa dando forma a una plantilla diseñada para pelear por el regreso a la Liga Endesa. Tras consumarse el descenso a Primera FEB, el conjunto amarillo está apostando por un mercado de fichajes basado en la experiencia, la solidez y el conocimiento de la categoría, con el objetivo de construir un bloque competitivo capaz de luchar desde el primer día por el ascenso a la ACB.

Juan Rubio baja a Primera FEB con el Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ha reforzado su plantilla con la incorporación de Juan Rubio, alero de 31 años que complementará la rotación exterior del conjunto amarillo. El jugador murciano llega procedente del San Pablo Burgos, donde disputó 32 partidos en la Liga Endesa, y volverá a ponerse a las órdenes de Bruno Savignani, técnico con el que ya coincidió al inicio de la pasada temporada y que ha sido uno de los principales valedores de su incorporación.

Formado en la cantera del UCAM Murcia, Juan Rubio acumula una amplia trayectoria en el baloncesto nacional tras pasar por equipos como Melilla, Real Murcia, Palencia, MoraBanc Andorra, Movistar Estudiantes y San Pablo Burgos. A lo largo de su carrera ha logrado el ascenso a la Liga Endesa con el conjunto andorrano y ha destacado por su capacidad para aportar en ambos lados de la pista.

El encaje de Juan Rubio en la planificación del Gran Canaria

Juan Rubio llega al Dreamland Gran Canaria tras una temporada en la Liga Endesa, donde promedió 8,4 minutos, 2,1 puntos y 1,3 rebotes por partido. Sin embargo, su aportación va mucho más allá de las estadísticas, ya que se ha consolidado como un especialista defensivo capaz de asumir el marcaje de los mejores exteriores rivales. Además, en su etapa con el MoraBanc Andorra fue una pieza importante en el ascenso a la ACB, destacando también por un notable 42,6 % de acierto en el lanzamiento de tres puntos.

Con esta incorporación, el conjunto de Bruno Savignani refuerza la posición de alero con un jugador de cupo y experiencia, un perfil muy valorado en la planificación deportiva. El fichaje permite al Gran Canaria ganar solidez defensiva y flexibilidad en la rotación mientras espera la recuperación de Miquel Salvó. No obstante, la dirección deportiva todavía deberá acudir al mercado para completar una plantilla que aspira a pelear por el regreso a la Liga Endesa.