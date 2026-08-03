Un nuevo competidor para los Lakers en la puja por Jonathan Kuminga

Seguido por los Lakers, los Cavaliers y los Bucks, mientras que los Hawks tampoco están fuera de carrera, Jonathan Kuminga ahora atrae también a los Timberwolves.

Al igual que Jalen Duren, Peyton Watson o Bennedict Mathurin, Jonathan Kuminga es agente libre y el expediente parece estancado. Varias franquicias como los Lakers, los Cavaliers y los Bucks han manifestado interés, pero nada se mueve, mientras que los Hawks también podrían conservar a su jugador (¿para traspasarlo después?).

Los Lakers, que llevan semanas siendo el pretendiente más insistente y ya habrían ofrecido un contrato de dos años y $20 millones según varios reportes, ven cómo la competencia se amplía justo cuando parecían los únicos en carrera.

REPORT: The Timberwolves have shown interest in Jonathan Kuminga after striking out on LeBron James, per @MikeAScotto. pic.twitter.com/FtIcTDpbOS — Legion Hoops (@LegionHoops) July 31, 2026

Los Timberwolves entran en escena

Según HoopsHype, hoy hay que añadir una franquicia a la lista de pretendientes: los Timberwolves. Atraídos inicialmente por LeBron James, no lograron ficharlo, y ahora que Julius Randle y Naz Reid se han marchado, hay espacio en el puesto de ala-pívot para acompañar a Rudy Gobert y Joan Beringer, aprovechando los pases de LaMelo Ball y los desmarques de Anthony Edwards.

En ese sentido, y pese a la presencia de Jaden McDaniels y Trey Lyles, Jonathan Kuminga podría tener una oportunidad como nuevo ala-pívot de Minnesota.

El salario sigue siendo el gran obstáculo

Sin embargo, tendría que conformarse con una simple “mid-level exception” de $6 millones, mientras que Los Ángeles y Cleveland pueden ofrecer al congoleño condiciones más atractivas, tanto en monto como en duración del contrato.

Cabe recordar que “JoKu” aspira idealmente a un contrato de entre $20 y $23 millones anuales, pero solo un “sign-and-trade” con el Atlanta podría satisfacerlo a ese nivel. Queda por ver si un compromiso de su parte es viable.