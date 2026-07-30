En Liubliana, Luka Doncic toma las riendas de los Lakers

La nueva era de los Lakers no comenzará en Los Ángeles, sino en Liubliana. Según Dave McMenamin, de ESPN, Luka Doncic invitó a todos sus compañeros a Eslovenia para un mini campamento de cuatro días durante el mes de agosto.

En el programa: entrenamientos, pero también golf, turismo por la capital eslovena y varias actividades destinadas a reforzar los lazos del grupo. Una iniciativa que confirma el nuevo estatus de Luka Doncic, convertido en el líder de la franquicia desde la salida de LeBron James.

W LUKA BRINGING THE LAKERS TO HIS HOMELAND 🇸🇮🔥



Luka Doncic is hosting the entire Lakers roster in Slovenia for a four-day minicamp in August, featuring workouts, golf, sightseeing in Ljubljana and some team bonding ahead of training camp, sources tell @mcten. pic.twitter.com/IswbYstlma — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 29, 2026

Esta estancia también busca acelerar la integración de un grupo renovado. Walker Kessler, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney y Quentin Grimes son algunos de los nuevos rostros encargados de rodear al tándem formado por Luka Doncic y Austin Reaves, mientras que LeBron James, por su parte, decidió continuar su carrera en los Sixers.

Las bases de la nueva identidad de los Lakers

El paso por el campo de golf debería alegrar a Austin Reaves, gran aficionado a este deporte y consejero de su compañero.

“Es uno de mis mejores amigos en este planeta. Hablamos casi todos los días. Me manda videos de su swing de golf para preguntarme qué puede hacer para mejorar… Pero yo le respondo que no soy entrenador”, contaba recientemente el escolta tras renovar con Los Ángeles.

Incluso antes del inicio del verdadero “training camp”, los Lakers buscarán así sentar las bases de su nueva identidad en las tierras de su líder. Y según sus propias reglas.