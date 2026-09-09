Nueva fuga en Baskonia: otro jugador rumbo a Estados Unidos

Había resignación en Baskonia ante la posibilidad de perder al joven jugador rumbo a Estados Unidos, aunque todavía quedaba una pequeña esperanza de retener esta temporada a una de las grandes perlas de la cantera gasteiztarra antes de su más que posible desembarco en la NCAA en el curso 2027-28. Sin embargo, esa opción finalmente se ha esfumado. La salida ya es una realidad y Baskonia vuelve a perder a uno de sus jóvenes talentos, en una fuga que recuerda a la de Chiek Diallo y a la reciente marcha de Diop, que puso rumbo a los Cleveland Cavaliers de la NBA.

Mate Khatiashvili sale de Baskonia

El base georgiano, considerado uno de los grandes talentos en su posición de la generación de 2008, también ha elegido el sueño estadounidense y no continuará en Baskonia. Mate Khatiashvili se incorporará a la clase de 2027 y lo hará en SoCal Academy, un centro de Los Ángeles que se ha convertido en una de las principales plataformas hacia el baloncesto universitario. En los últimos cinco años, hasta 67 jugadores de la academia han dado el salto a programas de División I de la NCAA. Entre ellos figura AJ Johnson, elegido en el puesto 23 del Draft de la NBA de 2024.

La marcha del jugador de Baskonia ya es un hecho, pese al interés del conjunto de Vitoria-Gasteiz por retenerlo una temporada más, en un escenario similar al vivido recientemente con Joksimovic. Finalmente, el base georgiano ha optado por dar el salto al baloncesto estadounidense y se incorporará al prestigioso programa de preparación del sur de California, donde continuará con su desarrollo con la vista puesta en la NCAA y, a largo plazo, en el baloncesto profesional.

Figura importante de la cantera

Félix Fernández, director deportivo de Baskonia, ya advertía tiempo atrás de las dificultades que tenía el club para retener a talentos como Diallo, Juom Maker Bol o el propio Mate Khatiashvili. El interés de los programas de High School y, especialmente, de la NCAA había crecido con fuerza alrededor de estos jóvenes jugadores, convirtiendo su continuidad en Vitoria-Gasteiz en una misión cada vez más complicada.

“Los tres tienen contrato con el Baskonia”, explicaba Fernández, aunque el verdadero problema reside en la normativa actual. “Los jugadores no necesitan carta de libertad para marcharse a la universidad, ya que son menores de edad y el club no puede hacer nada“, señalaba el director deportivo baskonista, en un Khatiashvili que promedió la temporada en el ANGT 13.3 puntos y 4.5 asistencias.