Valencia Basket marca el camino a un Baskonia que necesita ESTE FICHAJE en el mercado

El mercado ACB encara sus últimos movimientos antes del inicio de la temporada, con los clubes ultimando sus plantillas y buscando las piezas que les permitan afrontar el nuevo curso con garantías. En este escenario, el Baskonia todavía tiene una tarea pendiente, ya que la dirección deportiva trabaja para completar una posición que considera clave dentro del proyecto.

Baskonia pierde contra Valencia Basket y busca un pívot

Baskonia cayó ante Valencia Basket (93-91) en la final del EncestaRías, en un partido que volvió a dejar muestras del potencial del conjunto vitoriano, pero también de los aspectos que todavía debe ajustar antes del inicio de la temporada. El gran foco estuvo puesto en Kenneth Faried, que disputó sus primeros minutos con la camiseta baskonista y dejó una buena carta de presentación: 13 puntos, 1 rebote, 1 asistencia, 1 robo y 2 tapones en algo más de 16 minutos, además de un perfecto 7/7 desde el tiro libre.

El pívot estadounidense, sin embargo, evidenció también su falta de ritmo y tuvo problemas para imponerse en la lucha por el rebote, además de terminar eliminado por faltas. Su incorporación supone una pieza importante para un juego interior todavía pendiente de completar, ya que al Baskonia le resta por incorporar otro pívot para cerrar definitivamente su plantilla.

Así va la búsqueda de un pívot para la dirección deportiva del Baskonia

El Baskonia continúa rastreando el mercado en busca de un pívot que permita completar definitivamente su plantilla. La operación se está alargando más de lo previsto y el club vitoriano todavía no ha encontrado el perfil que considera adecuado para reforzar su juego interior. El director deportivo, Félix Fernández, confirmó que la entidad trabaja para incorporar un jugador más, aunque sin precipitarse y esperando encontrar la mejor oportunidad disponible.

La necesidad es especialmente evidente porque Kenneth Faried es actualmente el único pívot natural del equipo. El estadounidense acaba de aterrizar en Vitoria y todavía necesita recuperar su ritmo competitivo. Por ello, el Baskonia también puede esperar a los descartes de la NBA para encontrar una alternativa con mayor presencia física y centímetros. Entre los nombres que han aparecido en el radar está Alex Len, pívot ucraniano de 33 años y 2,13 metros, un perfil más clásico que complementaría a Faried y daría a Paolo Galbiati mayores recursos para afrontar la temporada.