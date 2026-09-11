¿Encaja en Baskonia? El ex NBA y ex Real Madrid que tiene en vilo a la afición

El mercado de fichajes de Baskonia está dejando claros y oscuros. Los baskonistas han sumado talento en algunas posiciones, pero tenían otras descuidadas. De hecho, entre esta circunstancia y algunas bajas, llegó toda la polémica del encuentro contra el Real Madrid. Ahora, parece que la plantilla empieza a completarse.

El particular estilo de Baskonia no es para todo el mundo

El partido contra el Real Madrid Baloncesto fue foco de polémica entre la afición baskonista. Baskonia se presentó con un solar en el juego interior tras un mercado de fichajes movido. Ahora, la llegada a tierras vitorianas de Kenneth Faried y los rumores de nuevos refuerzos aplacan un poco el nerviosismo. Los del Buesa negocian con Alex Len y el debate se desata.

No vería con malos ojos la llegada de Alex Len a Baskonia, como ha avanzado @elcorreo_alava



Un 2,13 metros que hace faena bajo los tableros. Si le respetan las lesiones, puede ser referencia.



Aún le faltaría otro interior, pero esto sería una buena mejora #EuroLeague pic.twitter.com/0IimFhIYNN — Iván Beas (@ivan_beas4) September 11, 2026

La posible llegada de Alex Len en el mercado de fichajes ha dado de qué hablar dentro del entorno de Baskonia. El estilo de Paolo Galbiati es muy particular y, hasta la fecha, los interiores más puros han funcionado peor que los ‘cuatros y medio’. Diakité y Omoruyi, dos perfiles móviles, con mano y capacidad de pase han triunfado por encima de Khalifa Diop, por ejemplo.

¿Qué puede aportar Alex Len a Paolo Galbiati?

Poco o nada tiene que ver el posible nuevo integrante de Baskonia en el mercado de fichajes con Omoruyi o Diakité. Alex Len es un pívot al uso, aunque tiene cualidades que pueden ser de utilidad para Paolo Galbiati. Omoruyi fue el jugador elegido para construir a partir de uno contra uno en poste bajo. El ucraniano no es un especialista, pero sí que es estable generando desde ahí.

Kenneth Faried llega a Baskonia en el mercado de fichajes para ser el pívot continuador agresivo y móvil que Diakité supo ser. Por lo que parece, que Alex Len hará funciones de otro tipo, a pesar de ser un jugador estable en producción en bloqueo directo. Todo apunta al uso del ucraniano como distribuidor, ya que es un perfil con cierta capacidad de pase. El ex del Real Madrid, a fin de cuentas, es un jugador muy completo en todas las áreas de las funciones de un pívot. Eso sí, no es un especialista en ninguna área y habrá que ver si se impone en las facetas que Paolo Galbiati le adjudique.