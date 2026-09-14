Mítico técnico Euroliga con pasado en el Real Madrid desembarca en la NBA y esta es su función 

El mercado de entrenadores continúa generando movimientos mientras los principales equipos terminan de definir sus estructuras de cara a la nueva temporada. Los cambios en los banquillos no se limitan a las competiciones europeas y también alcanzan a la NBA, con técnicos de amplia trayectoria que afrontan nuevos retos profesionales.

Ettore Messina regresa a la NBA

Ettore Messina regresa a la NBA para iniciar una nueva etapa profesional después de poner fin este verano a su larga vinculación con el Olimpia Milano. El técnico italiano se incorporará como consultor de los Atlanta Hawks, donde trabajará junto a Quin Snyder, con quien ya coincidió durante su etapa en el CSKA de Moscú.

El movimiento supone el regreso del técnico italiano al baloncesto estadounidense, después de sus experiencias anteriores como consultor de Los Angeles Lakers y entrenador asistente de los San Antonio Spurs. A sus 66 años, Messina afronta este nuevo reto mientras compagina su labor en Atlanta con su trabajo como comentarista televisivo en Italia.

La trayectoria de Ettore Messina por la Euroliga y el Real Madrid

Ettore Messina construyó buena parte de su leyenda en los grandes banquillos de la Euroliga. Al frente de la Virtus Bolonia conquistó dos títulos continentales, en 1998 y 2001, antes de añadir otros dos con el CSKA de Moscú en 2006 y 2008. Su palmarés europeo le convirtió en uno de los técnicos de referencia del continente, con cuatro Euroligas y once participaciones en la Final Four.

En 2009 dio el salto a la ACB para dirigir al Real Madrid, donde permaneció hasta marzo de 2011. Su etapa en el conjunto blanco fue más breve y menos exitosa que sus anteriores aventuras europeas y terminó con su dimisión durante la temporada 2010-11. Poco después comenzó su recorrido por el baloncesto estadounidense, primero como consultor de los Lakers y posteriormente como asistente de los Spurs.