Los New York Knicks se adelantan a la Euroliga y fichan a dos jugadores muy cotizados

Últimos días de offseason en la NBA y la Euroliga y los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA, han decidido mover ficha con dos incorporaciones que podrían tener consecuencias en el mercado europeo. La franquicia neoyorquina, que abrirá su pretemporada el próximo 6 de octubre ante los 76ers de LeBron James, buscaba reforzar su profundidad y añadir experiencia a una plantilla diseñada con un objetivo claro: volver a pelear por el anillo en junio de 2027.

Dos fichajes de Knicks en el radar Euroliga

New York se convirtió el pasado junio en el epicentro de la NBA después de conquistar un título largamente perseguido tras imponerse a los Spurs en las Finales, con Jalen Brunson erigido ya como el gran referente de la franquicia. El verano ha sido intenso en la Gran Manzana y Mike Brown ha rastreado el mercado en busca de perfiles capaces de aportar desde el banquillo y ampliar las opciones de una plantilla que afronta una temporada larga y exigente. Un reto todavía mayor en una Conferencia Este cada vez más competitiva y repleta de proyectos construidos para pelear por todo.

Para ello, los despachos de los Knicks han cerrado en los últimos días las incorporaciones de John Konchar y Drew Eubanks, dos jugadores que llevaban tiempo en el radar de varios equipos de Euroliga. La franquicia neoyorquina disponía de dos plazas para completar su plantilla y ha apostado por dos perfiles contrastados, llamados a asumir un rol secundario pero con capacidad para aportar minutos de calidad en una temporada que puede superar los 100 partidos.

Drew Eubanks, importante en el puesto de cinco

Mitchell Robinson puso rumbo a los Boston Celtics tras proclamarse campeón con los Knicks, mientras la franquicia neoyorquina decidió incorporar a Andre Drummond para acompañar a Karl-Anthony Towns. Ahora, la llegada de Drew Eubanks aporta experiencia y permite a Mike Brown contar con un tercer pívot en la rotación, que podría hacer las funciones de Ariel Hukporti. El jugador formado en Oregon State llegó a la NBA en 2018 y, en los últimos años, ha estado en el punto de mira de varios equipos de Euroliga. La pasada temporada, con los Sacramento Kings, promedió 5,2 puntos y 3 rebotes por partido.

En el caso de John Konchar, el de West Chicago, formado en su día en Purdue Fort Wayne, afrontará su octava temporada en la NBA después de haber pasado por Memphis Grizzlies y Utah Jazz. Con los de Salt Lake City, el jugador promedió 5,9 puntos, 5,7 rebotes y 3 asistencias de media en los 26 partidos disputados.