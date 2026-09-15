¡Lorenzo Brown está a punto de firmar!

Pocos jugadores de la experiencia de Lorenzo Brown permanecen todavía sin contrato en el mercado europeo y NBA. El base estadounidense con pasaporte español se encuentra sin equipo a mediados de septiembre después de poner punto final a su etapa en Olimpia Milano y disputar su último partido de Euroliga el pasado 22 de enero. Ahora, la gran incógnita es saber si encontrará un nuevo destino para afrontar la temporada 2026-27 o si su futuro seguirá en el aire.

El base español cerca de firmar nuevo contrato

La opción de un base experimentado de 36 años como Lorenzo Brown, nacido en Rockford pero con nacionalidad española, ha estado sobre la mesa de varios equipos de Euroliga durante el verano. Sin embargo, el mercado ha avanzado, han pasado las semanas y el estadounidense sigue sin equipo a pocos días del inicio de la temporada oficial. Una situación que empieza a generar dudas sobre cuál será finalmente el próximo capítulo de su carrera.

Sin embargo, según apuntan desde Israel, el Hapoel Jerusalén tendría a Lorenzo Brown en su radar para reforzar la posición de base tras la lesión de Jared Harper. Por el momento no existe una oferta oficial, pero el internacional español es uno de los nombres que maneja la entidad israelí. A su favor juega su amplio conocimiento de la competición, después de su paso por el Maccabi Tel Aviv entre 2022 y 2024, una etapa en la que probablemente firmó el mejor baloncesto de su carrera en la Euroliga.

Sin cerrar contrato con Milán

Noa Poplinger, de Sports5, apunta que Lorenzo Brown continúa teniendo problemas para resolver su situación contractual con Olimpia Milano. El base mantiene contrato en vigor con el conjunto lombardo, pero ambas partes llevan tiempo negociando una salida que permita poner fin a su etapa en Italia. Una de las posibilidades que se ha puesto sobre la mesa pasa por aceptar una rebaja salarial del 50%, aunque, por ahora, las conversaciones siguen sin llegar a buen puerto y no hay novedades sobre el desenlace.

Si finalmente no recala en Hapoel Jerusalén, Lorenzo Brown mantendrá abierta la vía de esperar una nueva oportunidad en Euroliga, confiando en que el mercado vuelva a moverse con el inicio de la temporada y el paso de las jornadas. La pasada campaña disputó 12 partidos de Euroliga con Olimpia Milano, en los que promedió 5,8 puntos y 2,7 asistencias.

Equipos Euroliga de Lorenzo Brown