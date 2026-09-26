La virtud que mantiene Valencia Basket y que es letal en Euroliga 

Xavi Albert estrenó su etapa como entrenador principal en la Euroliga con una victoria de mucho valor. El técnico valenciano dirigió a Valencia Basket en un exigente debut en Estambul, donde el conjunto taronja logró imponerse al Besiktas por 94-96 y comenzar la competición continental con un triunfo. Una primera noche europea que supone también un paso importante en la consolidación de Albert al frente del equipo.

El juego coral de Valencia Basket gana en Euroliga

Valencia Basket volvió a encontrar en la variedad ofensiva una de las claves de su victoria en Estambul. Hasta seis jugadores terminaron en dobles dígitos: TJ Shorts (26 puntos), Nikola Mirotic (13), Kameron Taylor (12), Armoni Brooks (10), Jasiel Rivero (10) y Neal Sako (10), repartiendo la responsabilidad anotadora durante todo el encuentro.

La distribución ya quedó patente al descanso, cuando cuatro jugadores taronja habían alcanzado los 10 puntos. Además, Mirotic apareció en el tramo decisivo con seis puntos consecutivos para mantener al equipo con opciones, antes de que Shorts asumiera el protagonismo en los últimos ataques y sellara el triunfo por 94-96.

TJ Shorts, la gran estrella de Valencia Basket en Euroliga

TJ Shorts fue el gran protagonista ofensivo de Valencia Basket en su estreno en la Euroliga. El base estadounidense asumió la responsabilidad en los momentos más delicados y terminó con 26 puntos, siendo el MVP del partido y ejerciendo el papel de líder que ya había anunciado en su presentación.

Pero, más allá de la actuación individual de Shorts, el ataque coral y el reparto de responsabilidades fueron una de las señas de identidad del Valencia Basket de Pedro Martínez, una idea que el equipo volvió a mostrar en Estambul con Xavi Albert al frente del banquillo taronja.