Fechas clave de la Euroliga de baloncesto 2026-27

El 24 de mayo de 2026, el Olympiacos levantó el título de la Euroliga tras imponerse al Real Madrid en la final y puso el punto final a una temporada que ya forma parte de la historia de la competición. Casi cuatro meses después, la mejor competición continental de baloncesto vuelve a ponerse en marcha con una nueva temporada que promete sorpresas, la llegada de grandes fichajes y proyectos renovados con un mismo objetivo: llegar a mayo de 2027 con el título en las manos.

Los españoles como protagonistas

La Euroliga afronta un nuevo curso con plantillas profundamente remodeladas, movimientos de primer nivel, algunos aterrizador desde la NBA, y la incorporación de un nuevo participante, el Besiktas de Turquía. Será, además, otra temporada marcada por la ausencia de los equipos rusos, todavía fuera de la competición por el conflicto armado de la guerra en Ucrania.

El baloncesto español volverá a tener un peso destacado, con cuatro equipos en liza (Real Madrid, Valencia Basket, Barça Basket y Baskonia) y una importante representación en los banquillos. Xavi Pascual, Pedro Martínez, Ibon Navarro, Joan Peñarroya, Pablo Laso, Xavier Albert y Álex Mumbrú forman parte de una nómina de entrenadores españoles que afrontan el reto de competir por el máximo título continental. Por tanto, ahora sí, la cuenta atrás ya ha comenzado.

Fechas claves de la Euroliga de baloncesto

La nueva temporada de la Euroliga levantará el telón en Dubái, con el enfrentamiento entre Dubai Basketball y Real Madrid, mientras que Sofía, capital de Bulgaria, será el escenario elegido para el estreno del Hapoel Tel Aviv, que recibirá al FC Bayern. Los equipos israelíes mantendrán inicialmente la condición de locales en pabellones neutrales, una circunstancia que volverá a marcar el inicio de la competición.

La primera jornada arrancará el jueves 24 de septiembre de 2026 y se prolongará durante el viernes 25, cuando quedará completada con el duelo entre Partizan y Olimpia Milano. Dos días para poner en marcha una nueva Euroliga que vuelve a situar el baloncesto continental ante una temporada cargada de novedades, nuevos proyectos y aspirantes al título.

La Regular Season llegará a su fin el 16 de abril de 2027, después de 38 jornadas que definirán el camino hacia el título. Los seis primeros clasificados obtendrán directamente el billete para los playoffs, mientras que los equipos que terminen entre la séptima y la décima posición deberán afrontar el Play-In Showdown para decidir las dos últimas plazas.

El formato del Play-In, que alcanza ya su cuarta temporada, se ha consolidado como una parte importante del calendario de la Euroliga y volverá a añadir una dosis extra de emoción al tramo decisivo de la competición.

¿Cuándo es el Play-in de Euroliga de baloncesto y cómo funciona?

El Play-In Showdown se disputará el martes 20 y el viernes 23 de abril de 2027 y volverá a poner en juego las últimas plazas para los playoffs de la Euroliga, siendo uno de los epicentros de las fechas de Euroliga baloncesto.

En la primera eliminatoria, el séptimo y el octavo clasificados de la fase regular se enfrentarán a partido único. El vencedor obtendrá directamente una plaza en los cuartos de final, donde se medirá, en una serie al mejor de cinco partidos, al segundo clasificado de la temporada regular.

Por su parte, el noveno y el décimo clasificados también se jugarán a un solo encuentro su continuidad en la competición. El perdedor quedará eliminado, mientras que el ganador tendrá una última oportunidad para alcanzar los playoffs. Para ello, deberá superar al perdedor del duelo entre séptimo y octavo.

El vencedor de este último enfrentamiento se hará con la última plaza para los cuartos de final y se enfrentará, en una serie al mejor de cinco, al equipo que haya terminado primero la fase regular. Todos los partidos del Play-In Showdown se disputarán en la pista del equipo mejor clasificado durante la temporada regular.

¿Cuándo es el playoffs de Euroliga de baloncesto y cómo funciona?

Los playoffs de la Euroliga reunirán a ocho equipos: los seis mejores clasificados de la temporada regular y los dos conjuntos que logren superar el Play-In Showdown. Los participantes quedarán emparejados en cuatro eliminatorias, todas ellas al mejor de cinco partidos y determinadas en función de la clasificación obtenida durante la fase regular.

La lucha por un billete para la Final Four comenzará el martes 27 de abril de 2027 y se prolongará, como máximo, hasta el miércoles 12 de mayo. En cada serie, el equipo con mejor posición en la clasificación disfrutará de la ventaja de campo y disputará como local los dos primeros encuentros, así como un eventual quinto partido si la eliminatoria llega al límite.

Los cuatro vencedores de estas series avanzarán a la Final Four, donde se decidirá el nuevo campeón de Europa de la edición 27 de Euroliga, aún sin sede.

Maccabi y Hapoel lejos de Tel Aviv

La temporada comenzará con los dos equipos israelíes disputando sus partidos como locales en pabellones neutrales. El Hapoel Tel Aviv establecerá su sede provisional en Sofía, capital de Bulgaria, mientras que el Maccabi Tel Aviv jugará sus encuentros en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado. Dos proyectos ambiciosos, llamados a competir por las posiciones altas de esta Euroliga 2026-27, que afrontarán el inicio de la competición condicionados por la situación geopolítica de la región y con la incógnita de si podrán regresar a sus respectivos pabellones a lo largo de la temporada.

Obradovic y el volver a Belgrado

El 13 de octubre, la Euroliga vivirá uno de los grandes reencuentros de las primeras jornadas. Zeljko Obradovic, leyenda de Partizan, regresará a Belgrado como entrenador del Panathinaikos, uno de los equipos llamados a luchar por el título en mayo. El Belgrade Arena será el escenario de este duelo correspondiente a la quinta jornada, en una cita cargada de simbolismo para el técnico serbio.

El regreso de Xavi Pascual al Palau Blaugrana

Xavi Pascual puso punto final a su etapa en el Barça Basket antes de lo previsto para asumir el reto de liderar un proyecto de primer nivel como Dubai Basketball. El primer enfrentamiento entre ambos equipos tendrá lugar el 29 de septiembre, mientras que el 19 de enero llegará uno de los momentos más esperados: el regreso del técnico catalán al Palau Blaugrana, aunque esta vez lo hará como visitante, igual que Tornike Shengelia, jugador blaugrana la temporada pasada.

Navidad con grandes duelos

No será la NBA, que mantiene su tradición de programar partidos el propio 25 de diciembre, pero la Euroliga también tendrá su particular jornada navideña. Los días 29 y 30 de diciembre concentrarán varios duelos de alto voltaje, empezando por un Fenerbahce vs Panathinaikos que reunirá en los banquillos a Sarunas Jasikevicius y Zeljko Obradovic. Pero habrá más alicientes, con un duelo español entre Baskonia y Valencia Basket y el enfrentamiento entre dos proyectos llamados a pelear por todo como Real Madrid y Dubai Basketball.

Pedro Martínez recibe a Valencia el 17 de diciembre

Real Madrid y Valencia Basket se medirán hasta en cuatro ocasiones durante la fase regular entre la Euroliga y la Liga Endesa. El primer capítulo tendrá lugar el 17 de diciembre en la capital de España, mientras que el técnico catalán no visitará por primera vez el Roig Arena hasta el 4 de enero, en el duelo correspondiente a la ACB. Un calendario que añade un componente especial al enfrentamiento, después de que Pedro Martínez conquistara la Liga la pasada temporada al frente del conjunto taronja antes de hacer las maletas para asumir el banquillo del Real Madrid de cara al curso 2026-27.

SUPERCUP CHAMPIONS 🏆@RMBaloncesto become the first-ever Euroleague Basketball SuperCup champions! ⚪️



Another piece of silverware for the most decorated EuroLeauge team! pic.twitter.com/0izgguOnLo — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Las posibles sedes a organizar la Final Four de Euroliga 2027

Sin sede oficial todavía, la carrera para albergar la próxima Final Four permanece abierta desde hace meses. Abu Dhabi, que partía como gran favorita para repetir como escenario por segundo año tras hacerlo en 2025, mantiene sus opciones, aunque la situación vivida en los últimos meses en Oriente Medio ha introducido incertidumbre en la decisión final. Mientras tanto, han surgido otras alternativas como Kaunas, una ciudad donde el baloncesto es el deporte rey y que ya acogió la Final Four de 2023; Belgrado, sede de las ediciones de 2018 y 2022; y Valencia, con el Roig Arena como uno de los recintos más modernos y espectaculares del baloncesto europeo.

Torneos Adidas NextGen Euroleague

Otro de los grandes focos de atención de las fechas de Euroliga baloncesto estarán puestos en los torneos clasificatorios para la Final Four del NextGen, la competición júnior que buscará nuevo campeón después del triunfo del Barça Basket en Berlín en 2026. La principal novedad de esta temporada será la ampliación del camino hacia la fase final, con dos torneos preclasificatorios y, posteriormente, cuatro clasificatorios que se disputarán entre enero y abril. Cada uno de estos escenarios pondrá en juego una plaza para la Final Four.

23-25 de octubre: preclasificatorio en Rijeka, Croacia

de octubre: preclasificatorio en Rijeka, Croacia 27-29 de noviembre: preclasificatorio en Viena, Austria

de noviembre: preclasificatorio en Viena, Austria 7-9 de enero: clasificatorio en Múnich, Alemania

de enero: clasificatorio en Múnich, Alemania 21-23 de enero: clasificatorio en Bolonia, Italia

de enero: clasificatorio en Bolonia, Italia 26-28 de febrero: clasificatorio en París, Francia

de febrero: clasificatorio en París, Francia 2-4 abril: clasificatorio en Belgrado, Serbia

adidas NextGen EuroLeague enters new era for 2026-27 season 💯



ℹ️ Rijeka and Vienna to host new Pre-Qualifying Tournaments#NextGenEuroLeague pic.twitter.com/Y0lOCx8ro7 — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2026

Fechas de los mejores partidos de la Euroliga de baloncesto

Septiembre

24 de septiembre: Dubai Basketball vs Real Madrid, o lo que es lo mismo, Xavi Pascual vs Pedro Martínez

29 de septiembre: Barça Basket visita la pista de Dubai y Xavi Pascual

29 de septiembre: Real Madrid visita al Anadolu Efes de Pablo Laso

29 de septiembre: duelo italiano de Euroliga entre Olimpia Milano vs Virtus Bolonia

29 de septiembre: primer duelo español entre Valencia Basket vs Baskonia

Octubre

8 de octubre: duelo de entrenadores españoles entre Xavi Pascual e Ibon Navarro

13 de octubre: Jean Montero regresa a Valencia

22 de octubre: derbi Anadolu Efes vs Besiktas y Partizan vs Estrella Roja (Joan Peñarroya vs Ibon Navarro)

22 de octubre: el Barça Basket visita la pista de Milán y duelo ante Moses Wright

23 de octubre: TJ Shorts regresa a la pista de París

27 de octubre: Baskonia vs Real Madrid

30 de octubre: Barça Basket vs Valencia Basket

Noviembre

4 de noviembre: Obradovic y el duelo ante Real Madrid

11 de noviembre: El Partizan de Peñarroya recibe a Baskonia

12 de noviembre: primer derbi entre Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Tel Aviv a la espera de ver si se puede disputar en la ciudad de Israel o pabellón neutral

19 de noviembre: Panathinaikos y Sylvain Francisco ante Zalgiris

19 de noviembre: Álex Mumbrú regresa a Valencia

20 de noviembre: Olympiacos vs Real Madrid, revancha de la final de 2026

24 de noviembre: Jasikevicius visita el Palau Blaugrana

Diciembre

3 de diciembre: primer Real Madrid vs Barça Basket

10 de diciembre: derbi entre Fenerbahce vs Anadolu Efes

11 de diciembre: derbi de Atenas entre Panathinaikos y Olympiacos

16 de diciembre: Baskonia vs Barça Basket

17 de diciembre: Real Madrid vs Valencia Basket

22 de diciembre: derbi entre Besiktas vs Fenerbahce

29 de diciembre: Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Tel Aviv

29 de diciembre: Baskonia vs Valencia Basket

Enero

7 de enero: Real Madrid vs Olympiacos

14 de enero: Pablo Laso visita Madrid

29 de enero: Xavi Pascual vuelve al Palau Blaugrana

Febrero

5 de febrero: Valencia Basket vs Barça Basket

11 de febrero: Estrella Roja vs Partizan

12 de febrero: Olympiacos vs Panathinaikos

Marzo

5 de marzo: segundo Clásico entre Barça Basket vs Real Madrid

11 de marzo: Virtus Bolonia y Álex Mumbrú visitan Real Madrid

12 de marzo: Barça Basket vs Baskonia

18 de marzo: Real Madrid vs Baskonia

Abril